10 prijedloga za super vikend u Zagrebu

Predstave, koncerti, izložbe i filmske projekcije. Svatko tko se ovog vikenda odluči na izlazak neće moći pogriješiti, a pripadnice ljepšeg spola mogle bi se posebno dobro provesti. Njima je, naime, za njihov dan u nedjelju posvećen cijeli filmski maraton u Kinu Tuškanac, a dame će tog dana imati priliku i besplatno posjetiti Zoološki vrt. Snažna žena glavni je lik mjuzikla “Evita” koji se u nedjelju održava u Lisinskom, dok će pop-kraljica Nina Badrić dobro “promrdati” sve koji u subotu navečer odu na njezin koncert u Areni Zagreb. Nedjelja je i posljednji dan kad možete pogledati izložbu Zagrebački solisti u Muzeju grada Zagreba, a posjetiteljima će tog dana ulaz biti besplatan. I oni koji žele pobjeći iz grada imat će što raditi jer organiziran je izlet na Medvednicu.

Dame besplatno u ZOO

Zoološki vrt na Dan žena svim pripadnicama ovog spola poklanja besplatan ulaz. Ondje će moći upoznati više od 370 životinjskih vrsta. Među njima su i divovska mravojedica koja je prošle godine postala “friška” mama, bjelotrba papiga te ženka bjeloglavog supa, stanarka-veteranka ZOO–a, koja će krajem ljeta proslaviti 40. rođendan. Vrt je otvoren od 9 do 17, a ulaz je moguć do 16 sati.

Evita u Lisinskom

Evita Perón u svojoj je rodnoj Argentini bila ikona i borila se za ženska prava, a mjuzikl o njoj napisan je prije četrdeset godina. Otad se neprestano izvodi u cijelom svijetu, a u KD Vatroslav Lisinski u nedjelju u 20 sati “dovodi” je Narodno kazalište iz Rijeke. Ulogu Evite igrat će Leonora Surian Popov, režiju vodi Renata Carola Gatica, i to pod dirigentskom palicom i u prepjevu maestra Igora Vlajnića.

Filmski maraton

Humoristična drama “Moje dvadeseto stoljeće” jedan je od četiri filma koji se u povodu Dana žena u nedjelju prikazivati u Kinu Tuškanac. Tu su i “Wanda”, “Izgubljena čast Katharine Blum” te “Anđeo za mojim stolom”. Filmski maraton počinje u 13 sati.

“Duh pariza” u kontesi

“Esprit de Paris” glamurozni je kabaret show u stilu francuskog Moulin Rougea, a stand-up komedija, ples can-can i zvukovi harmonike samo su jedan njegov dio. Cijeli show pripremio je legendarni pjevač i producent, voditelj i zabavljač Miro Ungar. Sutra od 21 sat duh Pariza se vraća u Jazz & Cabaret club Kontesa u Cesarčevoj ulici, a ulaznice se mogu kupiti za po cijeni od 50, 80 i 100 kuna.

Posljednji dan za soliste

Izložbu Zagrebački solisti u gotovo tri mjeseca, koliko je otvorena, pogledalo je više od osam tisuća ljudi, a posljednji dan za posjet je u nedjelju. Muzej grada Zagreba na Dan žena stoga poklanja besplatan ulaz na izložbu. Kroz postav će u podne posjetitelje provesti autorica, viša kustosica Marina Perica Krapljanov, dok je prigodni koncert Zagrebačkih solista na repertoaru u 13 sati.

Vikendom na Medvednicu

Oni koji bi htjeli zamijeniti gradsku vrevu tišinom prirode mogu sudjelovati u hodu do Planinarskog doma Grafičar. Dio je to projekta Vikendom na Medvednicu, a u pohod do Grafičara kreće se u nedjelju u 9 ujutro iz naselja Mikulići, kod Talana. Izlet traje oko 5 i pol sati.

Nina Badrić u Areni

“Takvi kao ti”, “Ja za ljubav neću moliti”, “Još i sad “, “Ja sam vlak”, “Ratujem s tugom” i “Čarobno jutro” samo su neki od hitova koje će Nina Badrić izvesti na sutrašnjem koncertu u zagrebačkoj Areni. Njime ova pop-diva obilježava čak 25 godina karijere, a ovo će biti njezin najveći nastup. Ulaznice, koje stoje od 100 do čak 500 kn, još se uvijek mogu kupiti online te na ovlaštenim prodajnim mjestima. Početak koncerta je u 20 sati.