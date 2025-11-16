Župniku zasmetao ukras pa se suprotstavio 'simbolu zla': 'Orašar je opasan...'

Nakon što su se na području jedne slavonske župe pojavili blagdanski ukrasi prije početka vremena Došašća, iz Župe Brod uslijedilo je javno oglašavanje u kojem su izrazili snažno protivljenje takvom ukrašavanju te poručili kako ono, prema njihovu tumačenju, nije dio hrvatske katoličke tradicije. U priopćenju naglašavaju da se preranim ukrašavanjem narušava karakter Adventa kao razdoblja tišine, posta i pripreme za Božić, a posebno su se osvrnuli na postavljeni dekorativni orašar.

Župnik vlč. Josip Tomić u svojoj objavi tvrdi kako orašar nije tradicionalni katolički simbol te ga opisuje kao „okultni, trgovački i neprikladan element” koji, kako smatra, potiskuje izvorno kršćansko značenje Božića i skreće pažnju s Isusa Krista. Župa je pozvala da se ukras ukloni, a ako se to ne dogodi, poručili su kako su vjernici pozvani sami ga ukloniti – ali bez oštećivanja.

U nastavku prenosimo objavu u cijelosti:

ŽUPA BROD - JAVNA OSUDA POSTAVLJANJA SADRŽAJA NEPRIMJERENIH HRVATSKOJ KULTURI I POZIV NA UKLANJANJE

Ovožupni ured u Brodu smatra sablažljivim i opasnim za javno ćudoređe postavljanje sadržaja koji ne pripadaju hrvatskoj uljudbi i identitetu i to u vremenu još prije svetog vremena adventa. Ističemo da hrvatski kulturni krug ne predviđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića, jer isto onda poništava i ne uklapa se u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića.Ovaj ukras, tzv. orašar ne pripada hrvatskim i katoličkim načinima ukrašavanja javnih prostora za Božićno doba već je dio okultne i trgovačke prakse kojom se s javnih mjesta uklanja Onaj koji je smisao proslave Božića, Isus Krist čije rođenje slavimo."Orašar", simbol zla, nema nikakve povezanosti s Božićem.Tražimo od odgovornih da isti ukras uklone s područja Župe Brod, a u suprotnom pozivamo župljane da ga uklone, bez oštećivanja, kako bi mogao biti predan onima koji su ga postavili. Vjera traži i javno iskazivanje, a kao vjernici pozvani smo ukloniti sve ono iz javnog prostora što remeti naš hrvatski i katolički način proslave Božića. Oni koji ovaj ukras smatraju načinom "proslave" Božića, mogu ga slobodno uzeti svojoj kući i u svojoj kući slaviti bilo što, osim Božića, čiji ovaj zli lik nije simbol ni obilježje.

Vlč. Josip Tomić, župnik Župe Brod