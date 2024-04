Životinje u našem okolišu konzumiraju sve više mikroplastike

Da vam netko kaže kako ćete se sjajno zabaviti na festivalu otpada, vjerojatno biste ga čudno pogledali. No, da je to itekako moguće, pokazalo se protekla dva dana u Osijeku, gdje je održan Eco City Waste Fest, prvi Festival otpada u Hrvatskoj. Od kemijskih pokusa, preko izrade zdravih smoothieja, razvrstavanja smeća hvataljkama, pa do pravih vratolomija i preskakanja biciklom preko kamiona za odvoz otpada – sve se to moglo doživjeti na ovom nesvakidašnjem festivalu u novom Gospodarskom centru. Uz znatiželjne građane, velike i male, prošli su ga i učenici osječkih osnovnih škola. Kroz zabavne igre i radionice učili su o zbrinjavanju otpada, ali i gradskom gospodarstvu i komunalnim poduzećima. Za festivalski prvijenac odabran je, ciljano, baš tjedan u kojem proslavljamo Dan planeta Zemlje.

Komadić plastične boce i jedan biljni list dovoljni su bili studentima s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da mališanima zorno pokažu zašto trebamo izbjegavati plastiku.

– List pod utjecajem tekućeg dušika, koji je na minus 196 Celzijevih stupnjeva, postane toliko krut i sve mu se stanice zalede da se u ruci može smrviti. Plastici se, pak, apsolutno ništa ne dogodi na toliko niskoj temperaturi. No, kada na tu nisku temperaturu dodamo vrelu vodu, zagrijanu na 100 Celzijevih stupnjeva, plastika počne gorjeti i ispuštati štetne tvari u okoliš koje mi onda udišemo. I to je problem – pojašnjava Marina Boček, studentica četvrte godine Odjela za biologiju.

– Želimo pokazati djeci utjecaj plastike koju odbacujemo u okoliš na razne aspekte živoga svijeta, na čovjeka, životinje, biljke. Kroz pokus prikazujemo kako je plastika jako inertna u prirodi – ni niska ni visoka temperatura ne mogu utjecati na to da se ona razgradi, zapravo je neuništiva. I zato je ne bismo trebali ostavljati u prirodi, nego reciklirati, ali i što manje koristiti jer predugo se zadržava u prirodi i previše utječe na cijeli život – nadovezuje se ona.

POVEZANI ČLANCI:

Da je plastika, nažalost, posvuda, uvjerili smo se i zavirivši u sovine gvalice pod mikroskopom. Riječ je o nakupinama koje sove izbacuju, a u njima su, primjerice, kosti sitnih životinja koje su pojele za ručak. No, u posljednje se vrijeme u gvalicama pronalazi sve više sitnih čestica plastike.

– Znači to da životinje u našem okolišu konzumiraju sve više mikroplastike. Kako je plastika neuništiva, ona se zapravo samo smanji u sitne oblike koje zatim životinje pojedu – upozorava naša sugovornica.

Biciklom preskočili kamion

Čak je i namještaj za sjedenje na ulazu u Gospodarski centar ili na štandovima izlagača bio izrađen od starih guma ili kanti za smeće. Mališani su pokazali koliko spretno barataju hvataljkama za skupljanje otpada, ali i znaju li u koju kantu idu prazne limenke, a kamo zgužvani papir ili plastična čaša.

25.04.2024., Osijek - U Gospodarskom centru Osjecko-baranjske zupanije odrzan je prvi festival otpada u Hrvatskoj "Eco City Waste Fest". Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Gradski prijevoz putnika ponudio im je "vožnju" u virtualnom svijetu, zaigrali su videoigrice, ali i ubacivali loptice kroz prozor tramvaja. Kako spremati jela od ostataka hrane i neiskorištenih namirnica, posjetitelje prvog Festivala otpada podučio je poznati hrvatski chef Tomislav Špiček, u suradnji s Ugostiteljsko-turističkom školom u Osijeku i Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu. Gosti su imali priliku i zabaviti se uz Indiru Levak, družiti se s igračima NK Osijek, kao i testirati svoje znanje s poznatim kviz-majstorom Deanom Kotigom. Za dozu adrenalina zadužena je bila ekipa iz Pannonian Challengea, najvećeg festivala adrenalinskih sportova u ovom dijelu Europe, a priredili su pravu atrakciju – preskok preko kamiona za odvoz otpada.

– Grad Osijek ponosan je nositelj dvostruke nagrade Eko Cityja. Jedan od razloga je i taj što je Osijek jedini od velikih gradova prešao stopu od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada, stoga je i predvodnik i uzor mnogim gradovima. Osječanke i Osječani odvajaju otpad na kućnom pragu, što je najveći standard u prikupljanju otpada. Također, jedan smo od rijetkih gradova koji ima dovoljan broj reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika, ali isto tako imamo i svoju kompostanu te smo prepolovili količine miješanog komunalnog otpada. Ključ osječkog uspjeha u gospodarenju otpadom su dobra infrastruktura te odgovorni građani, koji već od vrtićke dobi uče o otpadu – istaknuo je osječki gradonačelnik Ivan Radić na otvorenju festivala.

VIDEO Velika akcija čišćenja za Dan Zemlje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Više zelenih tema pronađite na Rezolucija Zemlja!