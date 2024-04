'Žalosno je što oni koji onečišćuju sada sjede na kavi, dok djeca čiste'

Ovog vikenda održava se najveća ovogodišnja ekološka akcija u Hrvatskoj u kojoj na tisuće volontera čisti svoje gradove, sela, plaže, šume, livade, jezera, rijeke, parkove... Treća je to godina za redom u kojoj Večernji list povodom Dana planeta Zemlje , a u sklopu projekta Rezolucija Zemlja koji je lani u New Yorku proglašen najboljim društveno odgovornim projektom na svijetu, organizira akciju čišćenja u kojoj se redovito prikupi na desetke tona otpada diljem Hrvatske. Vrhunac akcije odvijao se upravo u subotu kada su se volonteri "razbacali" na preko 50 lokacija od Iloka do Dubrovnika.

Iako ćemo konačnu količinu prikupljenog materijala znati tek u ponedjeljak, za sada je sigurno kako smo iz prirode izvukli preko 100 tona neželjenog smeća koje u nekim slučajevima i godinama zagađuje prirodu. Kad se tome pridoda činjenica kako smo kroz posljednje dvije godine okupili više od 38.000 vrijednih volontera, pri čemu je prikupljeno 381 tona otpada na više od 100 lokacija i zasađeno više od 30.000 stabala, ispada da smo u Lijepoj našoj ukupno očistili oko pola kilotone otpada, što je težina čak tri Boeinga 747. Najmanje je to što možemo učiniti za naš planet baš uoči njegovog dana koji se 22. travnja obilježava diljem cijelog svijeta. Svi zajedno zasukali smo rukave kako bi ovaj jedini dom koji čovječanstvo ima ostavili barem malo čistijim i ljepšim našoj djeci, unucima, roditeljima, susjedima, prijateljima... pa i nama samima.

Jedna od najvećih lokacija za čišćenje bila je ona kod ulaza u Končar iz Strojarske ulice u Sesvetskom Kraljevcu gdje su uz stotine volontera rukave zasukali pa krenuli puniti vreće smećem i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

- Drago mi je što sam opet ovdje. Drago mi je što ste i vi ovdje da čistimo tuđe smeće. Vi ste primjer ljudi koji uzimaju svoje vrijeme da očiste grad. Drage su mi ove akcije, na prvoj takvoj sam bio kada sam je i organizirao, sa 16 godina. Uvijek podržim ovaj projekt, a lijepo je i što vidim da mladi ljudi volontiraju i čiste okoliše pa pokazuju svojim primjerom onima koji bacaju otpad na livadu. Imamo preko 20 reciklažnih odlagališta, tamo mogu ostaviti što žele, ali izgleda da im je lakše to staviti u automobil i odvesti u neku šumu. Pa onda mladi ljudi koji volontiraju čiste za njima. Postoji cijeli jedan uhodani biznis u kojem se otpad ilegalno odlaže u okoliš, a to je kazneno djelo. Nadam se da ćemo to staviti pod kontrolu – poručio je gradonačelnik Zagreba te svima čestitao nadolazeći Dan planeta Zemlje, što je učinio i glavni urednik Večernje lista.

- Ponosni smo što smo okupili puno udruga i građana, da na neki način osvijestimo koliko je važno čistiti i pomesti oko svog praga, koliko je ovo dragocjena planeta i koliko svi mi možemo učiniti da se zaštiti ovaj mali komad zemlje na kojem živimo. Svake godine nam se pridružuje sve više udruga i pojedinaca, a mi nećemo stati niti ove godine, Rezolucija Zemlja ide dalje. Naš osnovni zadatak je da kroz naše medijske platforme osvijestimo koliko je važno štititi okoliš, ali i pokazati to iz svog primjera. Svjedočimo klimatskim promjenama, to pokazuje da moramo preuzeti odgovornost. Ove godine prvi put dodijelili smo i "Zelene leptire" za sve one koji su pokazali ekološku svijest i odgovornost – kazao je Klarić, a potom su volonteri krenuli u akciju. Na zelenim prostranstvima pokraj malenog potočića moglo se naći svakakvih stvari - od namještaja, kućanskih aparata, odjeće, obuće pa do starih vreća i boca. Vrijedni građani otkrili su nam da su očekivali sitno smeće, no iznenadili su se kada su naišli na "ozbiljni" otpad.

- Prvi put sam na ovakvoj akciji, a do sada sam našla kupaonski ormarić, papuče, boce, usisavač... Ova akcija je stvarno super, kao i inicijativa te organizacija. Htjela bih da ih bude preko cijele godine – govori volonterka Anja Salihagić uz napomenu kako je iznimno sretna što vidi puno mladih i djece. Još jedna volonterka, Ivana Jurić, skupile je, kako kaže, cijelu svoju ekipu te su svi zajedno došli čistiti, a i inače često znaju skupljati otpad na koji naiđu putem.

- Ovdje se stvarno radi o ozbiljnom otpadu. Pronašli smo kroksice, boce, audio kazete, ručnike, boce od šampona, tenisice... Akcija je super, došla sam bez očekivanja, a onda ugledala stvarno puno ljudi što me, iskreno, iznenadilo – govori.

- Očekivala sam da ću naići na više robe, a dočekalo nas je puno elektronike. U vreću sam ubacila radio, dijelove televizora, puno krupne plastike… Prvi put mi je u ovakvoj akciji, a htjela sam iskoristiti subotu i pomoći. Iznenadila sam se što je došlo ovoliko djece i što rade, jako lijepo za vidjeti - poručuje Maja Matun. Draženku Pandeku iz Udruge Prvo drvo ovo nije prva ovakva akcija. Otpad na koji ne on naišao, nažalost, ne može stati u jednu vreću. Na veliku hrpu sa svojom je ekipom skupio plastiku, elektroniku, odjeću i obuću, građevinski materijal…

Volonteri su se spontano rasporedili po ekipama, a nakon nepuna dva sata na pojedinim su se mjestima već mogle vidjeti hrpe od desetak vreća punih smeća. Zaposlenici iz Gradske čistoće pomagali su kamionima odvoziti pronađeni otpad. Zagrebački gradonačelnik nije stao samo na riječima nego se i on dobrano oznoji čisteći. S bijelom majicom, rukavicama i vrećom u ruci spustio se do potoka pa napunio svoju vreću otpadom kojega je pronašao, a ovu priliku iskoristio je i za druženje sa Zagrepčanima - od onih starijih do najmlađih. Desetogodišnja Ana akciji se priključila s obitelji i prijateljima, a nije ju trebalo dva puta nagovarati da dođe. Tužna je, priča nam, jer pojedinci bacaju smeće u prirodu, a iza drveta je našla koš za smeće.

- Umjesto da su otpad bacili u njega, oni su sve to samo ostavili ovdje. Baš ružno - objašnjava Ana. Radoslav Dumančić iz udruge Zelene i Plave Sesvete koja je pomogla u organiziranju akcije kazao je kako su u toj udruzi sretni jer imaju priliku surađivati s različitim grupacijama ljudi.

- Ekipa s policijske akademije odazvala se na naš prvi poziv, kao i iz Gimnazije Sesvete. Odazvale su se i lokalne firme poput Agroproteinke, Unia nova, Končar... Želimo napraviti nešto lijepo i usput poslati poruku da se ovo u Hrvatskoj ne smije događati. Himna nam počinje s "Lijepa naša", hoćemo li ju zbog ovog otpada mijenjati? – poentirao je. Njegov kolega Ante Damjanović nadovezao se na njega i dodao:

- Hrvatske šume jučer su počele s pripremom terena, a strašno je je što su sve od otpada iskopali i što su pronašli. Čistimo između autoputa i kanala koji vodi u Črneč polje, tamo je inače lovište. Tamo smo čistili i prije dvije godine, ali tada nismo sve do kraja uspjeli proći, nadam se da sada hoćemo. U Sesvetama čistimo svako malo, ali očito bi trebali i češće da ovo mjesto uspijemo sačuvati kao naše bogatstvo – kazao je Damjanović kojeg ipak veseli da su u volonterima uspjeli probuditi želju za sudjelovanjem, ali i to da im čin čišćenja predstavlja uživanciju, a ne napor.

Još jedna velika lokacija na kojoj su se, baš kao i protekle dvije godine, okupili brojni volonteri bio je Susedgrad. Na glavnom kvartovskom trgu okupilo se stotinjak građana, ponajviše obitelji s djecom.

- Ovo ima edukativnu ulogu. Želimo naučiti djecu da se brinu za okoliš, a kako to bolje činiti nego vlastitim primjerom i ovakvim akcijama - kazao nam je Mile Račić iz Udruge za zaštitu okoliša EKO-2000. Dodao je kako su velik dio okupljenih članovi njihovih izviđača. Odazivom su kažu zadovoljni, s obzirom na varljivo vrijeme i moguću kišu. Prije početka okupljeni su se okrijepili vodom, sokovima i keksima, stavili rukavice, uzeli vreće za smeće i krenuli u akciju. No, prije rada Račić je kazao kako će se okupljeni podijeliti u tri skupine koje će imati različite pravce i upozorio sve prisutne da ne diraju oštre predmete, šprice i slično.

- Došla sam ovdje kako bi očistila svoj prelijepi Susedgrad. Bila sam ovdje i prošlih godina i mislim da je jako bitno da se što više ljudi skupi. Naš kvart je poprilično čisti, no uvijek može bolje - kazala nam je Marina skupljajući čepove bačene u zelenom grmlju. Pored Osnovne škole bana Josipa Jelačić, sreli smo tročlanu obitelj. - Učimo Svena kako treba živjeti. Mi u kući uvijek recikliramo, a sve ide od doma - kazala je mama Hana.

- Želio sam ovdje doći, kako bi mi bilo ljepše ispred škole - kazao je Sven govoreći kako je jako želio subotu ujutro prvenstveno čisteći, a ne recimo gledajući crtiće. Automobilske gume, ostaci stručnjače, ostaci plastične stolice, komadi odjeće sve je to pronađeno u parku, priča nam Tihana, nastavljajući kako su djeca naišla i na divlje odlagalište. Ona je odgajateljica u vrtiću, a njezino dvoje djece su izviđači pa im je došla pomoći.

- Žalosno je to što oni koji onečišćuju sada sjede na kavi, dok djeca čiste - govori Tihana upozoravajući na problem manjka kanta za smeće. Akciju čišćenja održali su u subotu i Čisteći medvjedići, i to na Aquacityju u Varaždinu, s ulazom kod šume Motičnjak. - Dosta ljudi dolazi tu na kupanje i roštiljanje, a blizu je i cesta, pa se auti zaustave i iskrca se smeće – kaže Maja Bilušić. Zahvaljujući akciji Hrvatskih šuma, šumski teren na području Oštarija i Plaškog u Karlovačkoj županiji očišćeni su od otpada koji je tijekom vremena dovezen na šumsko područje. Šumari su, tijekom svojih ophodnji, uočili lokacije koje je nužno očistiti i stavili ih na popis mjesta koja tijekom godine treba sanirati.

- Bilo nas je 15 u akciji, djelatnici Hrvatskih šuma i članovi Lovačke udruge Jelen iz Male Kapele. Čišćena je lokacija na području Šumarije Saborsko – Plaški. Na lokacijama smo pronašli odbačene predmete od plastike, željeza, nešto građevinskog materijala. Sve smo počistili i odvezli kako bi bilo zbrinuto na adekvatan način – kazao nam je Andrej Mirčetić, revirnik u gospodarskoj jedinici Krašnica. Kazao je da je lokacija s odbačenim otpadom po šumama sve manje, a ako ih i pronađu, količine nisu toliko velike kao nekada. Čišćenje okoliša u sklopu Rezolucije Zemlja, danas je odrađeno i u Istri. Stotinjak aktivista, među kojima su bili i članovi udruge Eko aktivisti Vodnjanštine i Ližnjana čistili su teren uz more na više lokacija, jedna od njih bila je i uvala Kala u Šišanu.

- Pronašli smo puno otpada koji je nastao od adaptacija kuća, dosta guma, boca i sličnog otpada. Nema puno glomaznog otpada, što je dobro, ali ima otpada iz domaćinstava - rekla je Cinzia Boljun Papić iz Eko aktivista Vodnjanštine i Ližnjana. Najavila je i eko akciju svoje Eko udruge u Vodnjanu iduće nedjelje 27. travnja. Već treću godinu čisti se i u Osijeku, a da sve prođe u savršenom redu, pobrinuli su se Udruga izviđača Slavonski hrast, Zeleni Osijek i ŠRK Jug 2, a priključili su im se i Grad Osijek te gradska tvrtka Unikom. Lokacija po kojoj su se u subotu rastrčali volonteri bila je južno jezero Bajer u osječkom naselju Jug 2.

- Bajer na Jugu 2 naše je najveće umjetno jezero, gdje se ljudi okupljaju, druže, roštiljaju, i naravno kupaju. Najavljeno je uređenje cijelog Bajera, ali potrudit ćemo se malo ga očistiti jer građani vole imati čist okoliš tamo gdje provode svoje slobodno vrijeme – započinje Darko Miklavčić - Leo, načelnik Udruge izviđača Slavonski hrast. Uvijek ostane, dodaje on, smeća iza izletnika, a detektirali su i divlje deponije otpada.

- Bilo je posljednjih mjeseci i dosta oluja, neka stabla su se izvrnula, počela se sušiti, grane su pootpadale, plutaju po vodi... Cilj nam je očistiti najnužnije, što je vidljivo uz šetnicu, ali i ukazati na ono što još treba riješiti a mi to ne možemo sami, već je nužan angažman stručnih službi. Pri tome mislim na okolna smetlišta kojima su zatrpani kanali - prikazuje nam Miklavčić.

U akciji čišćenja okupili su se djelatnici stručnih službi, šumarija i radnih jedinica Uprave šuma Podružnica Vinkovci i tridesetak učenika Gimnazije A.M. Reljković iz Vinkovaca, najvećim dijelom maturanti, te djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ.

- Ovakvim i sličnim akcijama koje šumari redovito provode i u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti, nastojimo stanovništvu, javnosti i osobito mladim generacijama ukazati na značaj zdravog i čistog okoliša i apelirati na njihovu svijest. Pohvalno je da svake godine imamo sve više zainteresiranih iz odgojno - obrazovnih ustanova za sudjelovanje u sličnim akcijama, te je to i način da se srednjoškolci i maturanti upoznaju i s važnosti šumarske struke – zaključuju oni.

