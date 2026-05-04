Oprez prije odmora

Od 1. lipnja velike promjene: Ako ste već rezervirali apartman na Jadranu, provjerite jednu stvar ili biste mogli ostati na ulici

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević najavio povećanje poreza na apartmane za 500 posto
Mateja Papić
04.05.2026.
u 10:44

Prema novim pravilima, privatni iznajmljivači – uključujući i one koji oglašavaju smještaj putem popularnih platformi poput Booking.coma ili Airbnba – moći će nuditi svoje usluge isključivo uz važeći službeni registracijski broj

Hrvatska već godinama zauzima visoko mjesto na ljestvici najpoželjnijih turističkih destinacija u Europi. Jadranska obala i dalje privlači milijune gostiju, turistički sektor bilježi kontinuirani rast, a rekordne brojke iz godine u godinu potvrđuju snažan uzlet industrije. Ipak, uoči još jedne ljetne sezone, vlasti uvode promjene koje bi mogle značajno utjecati na dio ponude – ali i na same turiste. Naime, od 1. lipnja 2026. na snagu stupa nova regulacija vezana uz privatni smještaj. Riječ je o izmjeni koja dolazi svega nekoliko tjedana prije početka ljetnih praznika u pojedinim njemačkim saveznim pokrajinama, što dodatno pojačava njezin potencijalni odjek među stranim gostima. Njemački mediji pozivaju stoga sve koji planiraju boravak u apartmanima da prije rezervacije provjere ispunjava li smještaj nove uvjete.

Prema novim pravilima, privatni iznajmljivači – uključujući i one koji oglašavaju smještaj putem popularnih platformi poput Booking.coma ili Airbnba – moći će nuditi svoje usluge isključivo uz važeći službeni registracijski broj. Time se želi stati na kraj neregistriranom iznajmljivanju koje je godinama prisutno na tržištu. Kako navode strani mediji, postoji mogućnost da već rezervirani i unaprijed plaćeni smještaj postane nevažeći ako ne ispunjava nove administrativne uvjete. To bi moglo izazvati određenu nesigurnost među turistima, ali i dovesti do povlačenja dijela ponude s tržišta, osobito kod iznajmljivača koji dosad nisu poslovali u skladu s propisima.

Vlada ovaj potez opravdava potrebom za boljom kontrolom tržišta i ublažavanjem posljedica masovnog turizma. Statistike pokazuju da je Hrvatska 2025. godine ostvarila više od 21,8 milijuna dolazaka i čak 110,1 milijun noćenja, čime je prvi put premašena ta simbolična granica. Najveći dio prometa i dalje se odvija na Jadranu, gdje je ostvareno više od 104 milijuna noćenja. Istodobno, procjenjuje se da je u posljednje tri godine zabilježeno i više od 10 milijuna takozvanih nekomercijalnih noćenja, što dodatno ukazuje na potrebu za jasnijim pravilima i nadzorom. Upravo bi nova regulacija trebala uvesti red u taj segment te osigurati transparentnije i pravednije tržište za sve sudionike.

Airbnb booking iznajmljivanje apartmana turizam

