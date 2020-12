'Želim pokrenuti Split, unaprijediti grad, a ne služiti nečijem interesu'

Branka Ramljak, profesorica na splitskom Ekonomskom fakultetu, najavila je kandidaturu za gradonačelnicu Splita kao nositeljica nezavisne liste. Bila je državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u prošlom mandatu, a Splićani je najbolje znaju kao jedinu ženu predsjednicu Nadzornog odbora Hajduka. Razgovarale smo o njezinim motivima, idejama i planovima.

Zašto želite biti splitska gradonačelnica?

Imam puno životnog i profesionalnog iskustva, a nezadovoljstvo i frustracija mojih sugrađana ovakvim načinom upravljanja Splitom ponukali su me da se odvažim kandidirati, okupiti najbolje ljude i konačno promijeniti stvari u ovom gradu. Što može biti ljepše i važnije od služenja svome gradu i zajednici?

Tko su ljudi koji vas podržavaju?

O njihovim imenima još ne bih, oni će izaći u javnost kada to odluče. Ja sam timski igrač, zato mi je neobično važno da ljudi sa mnom dijele interese, ljubavi, energiju, predanost. To su ljudi neopterećeni ideologijom, kao i ja, jer smatram da su izbori u lokalnoj zajednici komunalni izbori i oni su od interesa za svakog pojedinca. To su osobe izgrađene u svom poslu. Nitko od nas nije bio politički aktivan, ali imamo volju, želju i znanje da pokrenemo ovaj grad.

Koji su najveći problemi u Splitu?

Split ima puno problema, a mnogi od njih proizlaze iz toga što mi sami ne znamo što bismo pa kad su u pitanju i dobre stvari, najčešće se dogode slučajno. Nema plana, nema strateškog razmišljanja. Strukture koje već godinama vode grad bave se same sobom, a ne uslugom koju trebaju pružiti građanima, a onda se procesi koji su vrlo kompleksni kao što je donošenje GUP-a i masterplana, krenu donositi ili mijenjati pola godine prije izbora što je samo po sebi osuđeno na neuspjeh.

Što biste prvo napravili postanete li gradonačelnica?

Moja kampanja počiva na načelu da male stvari čine grad velikim. Pogledajte naše ulice, to je krpa na zakrpi, svaka druga svjetiljka svijetli, u parkovima razbijene klupe, a neću govoriti kad smo uredili neki novi kvart, nedostaje koševa za otpatke, a ne znam da postoji jedan grad u Hrvatskoj koji ima toliko kontejnera iako ne razvrstavamo ništa. U kratkom vremenu je moguće znatno unaprijediti rad gradske uprave tako da građanima dolazak u Banovinu ne bude trauma. Za to ne treba puno novca, a građani bi bili zadovoljniji.

Što mislite o mandatu Andre Krstulovića Opare?

Njegova stranka će izaći na izbore pa će građani reći što misle. Da sam zadovoljna, sigurno ne bih išla u ovo. Krenuo je odlučno, no vrlo brzo je to poprimilo sve karakteristike dosadašnjih politika koje su vodile grad. Ta koalicija se, kao i one prije, pokazala loša za grad jer su sve one temeljene na osobnim ili stranačkim interesima.

S kim biste prije koalirali: HDZom ili SDP-om?

Idem u utakmicu koja će vrlo vjerojatno imati i produžetke i sve će ovisiti o rezultatu, ali način na koji funkcioniraju koalicije u Splitu ne prihvaćam. To mogu obećati svojim sugrađanima da taj način rada, ispunjavanje interesa partnera, neće biti, nisam taj igrač. Voljela bih da stvorimo takvu platformu koja će samostalno ostvariti pobjedu. Naša pozicija i mogućnost promjene ovisit će o tome koliku ćemo podršku dobiti.

Biste li koalirali s HGS-om?

Ja sumnjam da oni žele promijeniti modus svoga ponašanja, tako da ne vidim da je koalicija moguća.

S obzirom na to da ste bili Vladina povjerenica u Splitu i državna tajnica u Plenkovićevoj Vladi, jeste li bliski s HDZ-om?

Nikad nisam bila stranački igrač. Kao stručna, nestranačka osoba pozvana sam u tim Blaženke Divjak. Isto tako premijer me na temelju mog znanja, sposobnosti i iskustva pozvao da budem povjerenica za Split jer očito nije imao nikoga boljeg. Prihvatila sam izazov biti osoba od kompromisa i omogućiti da grad funkcionira i uredno dočeka novog gradonačelnika kao što sam se usudila krenuti u bitku za unapređenje hrvatskog obrazovanja. Kroz to sam stekla neprocjenjivo iskustvo i mislim da sam zbog toga danas puno kvalitetniji kandidat.

Svi gradonačelnici žale se na tromost sustava koji ih koči. Upoznali ste sustav, može li se mijenjati?

On se mora promijeniti. Radila sam u tijelima uprave i vrlo često se može čuti “ne možemo”. Ja taj odgovor ne prihvaćam. U našoj Gradskoj upravi je nezdrava atmosfera i rezultirala je neučinkovitošću. Ima puno ljudi, da, ali njima se loše upravlja. Zakonodavni okvir nije najsretniji, ali pogledajte brojne gradove koji su pronašli rješenje i imaju puno efikasnije uprave od naše.

Split u hrvatskoj državi nije imao gradonačelnicu. Je li vam to što ste žena prednost ili hendikep?

U radnom vijeku pozicija žene niti mi je pomagala niti odmagala. S druge strane, imponiralo bi mi biti prva gradonačelnica. Sedam zemalja svijeta koje se najuspješnije bore s pandemijom imaju liderice: Njemačka, Finska, Danska, Norveška, Island, Novi Zeland, Tajvan. Možda je i u Splitu vrijeme za ženu iako ne očekujem da budem izabrana zbog toga što sam žena, nego zbog onoga što znam i mogu napraviti za svoj grad.