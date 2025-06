Želi srušiti trumpizam i postati predsjednik

Guverner Kalifornije Gavin Newsom (57) iskočio je tijekom kaosa u Los Angelesu u posljednjih tjedan dana u prvi plan američke politike kao ključni oponent predsjedniku Donaldu Trumpu. Za demokrata Newsoma već se godinama špekulira da bi se mogao kandidirati za predsjednika 2028. godine i njegovi potezi posljednjih mjeseci to sugeriraju, a uloga glavnog oponenta Trumpu dodatno ga je lansirala u središte politike. No, guverner se nalazi u nezgodnoj poziciji – desnica ga ne može smisliti zbog načina na koji vodi Kaliforniju, a ljevica mu je do ovog sukoba s Trumpom zamjerala to što se navodno pokušava dodvoriti desnici.