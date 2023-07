'Zavadlavu se u Splitu ne sudi pravedno ni pošteno. To je katastrofa!'

Na Županijskom sudu u Splitu danas je nastavljeno suđenje Filipu Zavadlavu, optuženom za trostruko teško ubojstvo Marina Bobana, Jurice Torlaka i Marina Ožića Pajića počinjeno u siječnju 2020. Nakon rasprave, Zavadlavova nova odvjetnica Doris Košta dala je izjavu za medije. Objasnila je zašto je tražila izuzeće sutkinje Višnje Strinić.

- Odluka o imenovanju novog suca porotnika uopće nije unesena u e-komunikaciju. Uvidom u spis je evidentno da ona postoji, ali isto tako je evidentno da nema nikakvog zahtjeva niti dopisa da se sudac koji je do tada bio član Vijeća da se razriješi, tako da ćemo i u odnosu na to poduzeti određene radnje - rekla je Košta nakon rasprave te dodala.

- Ja sam stavila prijedlog za delegaciju nadležnosti, tako da uopće ne znam po kojoj pravnoj osnovi su oni o tome mogli odlučivati. Ona je proslijeđena Visokom kaznenom sudu i Visoki kazneni sud po Zakonu o kaznenom postupku je jedini meritoran da odluči o delegaciji.

Novinari su je upitali znači li to da se Filipu Zavadlavu ne sudi pravedno u Splitu.

- Apsolutno, ni pravedno ni pošteno. Ako je Hrvatska članica Europske unije, onda je ona dužna poštivati direktive. Katastrofa! Ja sam svoje kolege iz Zagreba pitala jesu li imali ovakav slučaj da se čitaju pisma koja glase na odvjetnika. Svi su rekli ne. Zar je to moguće? Pa vidite da je to moguće u Splitu - kazala je Košta.

Novinari su je upitali i što je točno pisalo u tom pismu i zašto je toliko sporno?

- Okrivljenik i branitelj imaju zajamčenu kriptiranu komunikaciju. Piše dio obrane, jedan dio povjerljivih informacija - rekla je Zavadlavova odvjetnica.

- Mi smo radili sve kao da će se danas ročište održati. Mislim da ćemo se sresti na nekom drugom sudu. On je razočaran činjenicom da se sve želi preko koljena. Kad odvjetnik radi svoj posao, kad ima suradnike koji mu ukazuju na nekakve stvari, on ne smije to propustiti, treba to iskoristiti - rekla je Košta.