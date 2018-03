Rasprava i dalje traje: 'U sabornicu sam došao jučer u 9.30, a ostat ću i dalje'

Maratonska rasprava o izmjenama saborskog Poslovnika u petak ujutro, po već ustaljenom običaju kojeg bi trebale promijeniti nove poslovničke odredbe, prekinuta je stankama na zahtjev zastupničkih klubova, neki su iznosili svoje razloge za cjelonoćnu raspravu, a neki objašnjavali kako je toaletni papir upropastio Narodne novine.

Mostovac Nikola Grmoja kazao je tako kako se u javnosti predstavlja da se noćas dogodio cirkus no, tvrdi, dogodio se otpor oporbe da osujeti namjere vladajućih da se o izmjenama Poslovnika u Saboru raspravlja u ponoć.

"Naš je zadatak da govorimo o problemima ljudi koji su nas birali", rekao je Mostovac nakon stanke podsjećajući kako je u Saboru, iz oporbenih redova, noć provelo sedam zastupnika Mosta, po dva iz SDP-a i Živog zida te Glasova Anka Mrak Taritaš.

"HDZ i njihovi partneri danas neće glasovati o tim izmjenama pa će javnost više pratiti što se događa, koje izmjene predlaže HDZ i njegovi partneri, te što time što žele postići", rekao je Grmoja.

U stankama kojima je prekidano zasjedanje tijekom noći govorilo se, tvrdi, o konkretnim problemima, a raspravljao se i o "nakaradnom Poslovniku koji želi oduzeti pravo zastupnika da govori o problemima građana".

Saborski zastupnik SDP-a Mirando Mrsić poručio je da su Narodne novine primjer kako je političko kadroviranje štetno za javna poduzeća. Ministra državne imovine Gorana Marića pozvao je da poduzme korake kako bi za loše poslovanje državih poduzeća "odgovarali odgovorni, a ne radnici".

"Kadroviranja upropaštavaju dobre i profitabilne tvrtke u vlasništvu države. Narodne novine vođene su na način kako ne bi trebalo", rekao je Mrsić.

Zadnji čavao u lijes je, kaže, toaletni papir, koji će "doći glave Narodnim novinama pa će one otići u stečaj".

"A to je zbog loše poslovne politike i nije se vodilo računa o ekonomskoj isplativosti. Strojeve koje su kupile Narodne novine po jednoj cijeni, ispod te cijene se prodaju privatniku, a on kaže da će oni poslovati profitabilno i izvoziti. Ako će on uspjeti, zašto Narodne novine nisu uspjele", pitao se Mrsić.

'Smanjuje se uloga parlamenta'

Kao i cijele noći, saborska oporba tijekom jutra nastavila je stankama produljivati trajanje rasprave o izmjenama saborskog Poslovnika ističući da se bore za slobodu govora zastupnika i onih koji su ih birali.

"Bila je ovo duga noć, ali jasno smo dokazali da nismo jalova oporba", rekla je Ines Strenja Linić (Most) istaknuvši da se bore da u parlamentu mogu govoriti o temama koje sami izaberu.

"Pokazali smo kako se stvari mogu dovesti do apsurda, ali samo da pokažemo što vladajući čine poslovniku u smislu demokracije. Naš alat ova je govornica i mi kroz replike upozoravamo na to da nešto treba promijeniti", ustvrdila je Anka Mrak Taritaš (Glas), dodavši kako oduzeti zastupnicima riječ znači da vladajući žele da oporba uvijek bude oporba.

"Prema prijedlogu gospodina Plenkovića, mi se degradiramo, smanjuje se uloga parlamenta, trebali bismo biti poslušni psići na lancu gospodina Plenkovića. Zato se protivimo ovom poslovniku, takvom odnosu prema Saboru", rekao je Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid).

Miro Bulj (Most) kazao je da vode borbu za slobodu govora koju je htjela ograničiti većina nad manjinom jednim nedemokratskim pokušajem. "Nije ovo borba za nas saborske zastupnike, nego za one koji su nas birali da govorimo u njihovo ime", rekao je.

"Prvi put u povijesti rasprava je trajala bez prestanka cijelu noć. Ja sam u sabornici jučer od 9.30, a ostat ću i dalje jer smatram da je borba protiv ove vlade i za slobodu govora moja uloga", poručio je Ivan Pernar (Živi zid).

Dolazak predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića oko 8 sati u sabornicu zastupnici koji cijeli noć raspravljaju dočekali su pljeskom.

Arsen Bauk (SDP) najavio je da će njegova stranka na prijedlog Poslovnika podnijeti 17 amandmana, od kojih je kao ključne naveo zadržavanje stanke i mogućnost predlaganja dnevnog reda. Upozorava i da cjelonoćnom raspravom nisu iscrpljene sve mogućnosti produljenja rasprave jer, kaže, moguće je napisati i 1000 amandmana puta dvije minute i Poslovnik će biti donesen tek idući tjedan.

Gordan Maras (SDP) svoj govor nakon jedne od mnogobrojnih stanki snimao je mobitelom kako bi, rekao je, građani na društvenim mrežama mogli pratiti što se događa u Saboru jer ovo je prvi put u povijesti da sjednica traje 24 sata. Zahvalio je zaposlenicima Hrvatskog sabora koji su s njima proveli cijelu noć i koji rade za 3 i pol tisuće kuna te poručio Jandrokoviću kako ih treba nagraditi.

Oporba se ponovno pobunila kad je predlagatelj izmjena Poslovnika Željko Reiner (HDZ) napustio sabornicu, pozivajući se na povrede Poslovnika, nakon čega je Jandroković odredio stanku od 30 minuta.

Rasprava o saborskom Poslovniku do jutra

Saborska rasprava o izmjenama saborskog Poslovnika, koja je započela u četvrtak nešto prije ponoći, trajala je cijelu noć i nastavlja se tijekom jutra jer je oporba poslije svake rasprave koristila poslovničko pravo na stanku prosvjedujući zbog toga što nije udovoljeno njezinu zahtjevu da se rasprava o toj točki prebaci za petak prijepodne.

U zahtjevima za stankama izmjenjivali su se klubovi Mosta, SDP-a, Živog zida i Glasa, nakon kojih su zastupnici govorili o raznim temama, dizel-vozilima, otpadu, Dalmatinskoj zagori, učiteljima, BDP-u, LNG terminalu pa čak i o četvrtom poglavlju Evanđelja po Mateju.

"Ovo je povijesni trenutak, nikad Sabor nije zasjedao duže od 3,25 sati", ustvrdio je Gordan Maras (SDP) i izrazio nadu da će vladajući shvatiti kako se nište ne može postići na silu.

Njegov stranački kolega Arsen Bauk cijelu situaciju da se raspravlja tijekom cijele noći nazvao je teatrom apsurda.

"Ovo se nije smjelo dogoditi", kazao je Robert Podolnjak (Most), dodavši da se za temu promjena Poslovnika pripremao dugo, ozbiljno joj pristupio i da mu je neobično raspravljati o tome u rano jutro.

Tvrdoglavost vladajućih da oni odlučuju o tome kad ćemo raspravljati sada im se obilo o glavu, konstatirala je Anka Mrak Taritaš (Glas). Smatra također da će se predložene odredbe novog Poslovnika teško provoditi, poput prava na samo tri replike.

Nikola Grmoja (Most) predviđa da će se rasprava o Poslovniku odužiti do podneva.

Ranije tijekom rasprave slijedom kritika oporbe da Željko Reiner ne može istodobno biti i predsjedavajući i predlagatelj, predsjedanje je ponovno preuzeo Milijan Brkić.

U raspravi isprekidanoj stankama, pozivanjem na povrede Poslovnika i nizom replika, oporba je kritizirala prijedlog smatrajući da ih se izmjenama želi ušutkati i ograničiti im se sloboda govora odnosno kritika Vlade, dok je HDZ tvrdio da se samo želi unaprijediti kvaliteta saborskih rasprava.

Bauk: Sabor ni u ratno doba nije radio cijelu noć bez prestanka

– Čekam red na raspravu od sinoć. Sabor ni u ratno doba nije radio cijelu noć bez prestanka. Očito je Poslovnik dobio status ratnog dokumenta. Hvala HDZ-u na noći u Saboru – napisao je Bauk na Facebooku.

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Željko Reiner, predstavljajući u četvrtak izmjene saborskog Poslovnika, istaknuo je da je smisao u tome da se pridonese kvaliteti i dinamici saborskih rasprava, dok je oporba izmjene nazvala "silovanjem demokracije" i poručila "nećete nas ušutkati", a zbog rasprave u ranim jutarnjim satima stankama opstruirala rad Sabora.

"Smisao promjena Poslovnika jest da se doprinese kvaliteti i dinamici rasprava, a posebno želimo potaknuti rad u saborskim odborima i da plenarni rad bude kruna onoga što se izbistrilo na odborima", kazao je Reiner.

Izmjenama se uređuju replike koje se skraćuju s dvije na jednu minutu te uvodi da zastupnik po točki dnevnog reda može replicirati najviše tri puta. Za zlouporabe povrede poslovnika propisuje se trajanje od pola minute, a na drukčiji način uređuje se i institut stanke tako da se se obrazloženje stanki pomiče u termin između 13 i 14 sati, objasnio je Reiner.

"Time se ni u kom slučaju, kako to neki misle, ne ograničava pravo govora zastupnika već se nastoji potaknuti zastupnike da izraze stavove, mišljenja i prijedloge kroz pojedinačne stručnije rasprave", istaknuo je.

Potrebu izmjena Poslovnika potkrijepio je i brojkama prema kojima je u devetom sazivu bilo više od 12.400 replika i odgovora na repliku, a samo 690 pojedinačnih rasprava. "Brojke govore zašto nam narod daje ocjenu 1,9, najnižu do sada", rekao je Reiner.

Prebacivanjem stanki želite izbrisati uobičajenu praksu da se sjednica otvara aktualnima temama, kritizirao je Gordan Maras (SDP) optuživši vladajuće za politikantstvo, na što mu je Reiner kazao da su stanke devijacija, a ne dobra praksa i da su se do prije dvije godine koristile iznimno rijetko.

Mostovci pak smatraju da je namjera izmjena Poslovnika ušutkati zastupnike koji govore o onome što vladajući rade loše . "Želite jedini nametati teme i oduzeti oporbi to pravo. Neviđeno je da se oporbi uzimaju stečena prava", kazao je Nikola Grmoja (Most) .

"Neće vam uspjeti ušutkati nas", naglasio je Miro Bulj (Most), dok je njegov stranački kolega izmjene nazvao "silovanjem demokracije, a ne vrhuncem demokracije".

Anka Mrak Taritaš (Glas) ocijenila je da se ograničavanjem stanki i replika neće dobiti ni kvaliteta ni dinamika rasprava, već upravo suprotno. "Nemojte nam oduzimati taj alat", apelirala je.

Branimir Bunjac (Živi zid ) upitao je zašto se ne zabrani, primjerice, to da ministri sami sebi pišu pitanja i onda sami sebi odgovaraju. "Hoćemo li donijeti ogledalo kao Snjeguljica i pitati tko je najljepši na svijetu?"

Da su izmjene Poslovnika pokušaj gušenja slobode govora, drži i Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) koji ističe da se zastupnike svodi na robote, a rad Sabora centralizira. "Što je s nama koji govorimo sporije i nije nam dovoljna jedna minuta za replike?" upitao je.

Zastupnici SDP-a, Živog zida i Mosta u više su navrata apelirali na predsjedavajućeg Milijana Brkića da se rasprava koje je već ušla u novi dan pomakne na petak, no bez uspjeha.

"Nas ovaj tajming jača i osnažuje, naoružali smo se slatkišima", poručio je Ivan Pernar (Živi zid).

Oporbeni zastupnici potom su posegnuli za poslovničkom mogućnošću da nakon svake rasprave traže stanke kako bi govorili o raznim temama, od problema azilanata, rasta cijena banana, problema otpada do oštrih zima i problema u javnoj upravi, pa je rasprava napredovala još sporije.

Gordan Maras (SDP) upozorio je i na moguće kršenje Zakona o radu budući da osoblje u Saboru, kako je kazao, ne bi smjelo raditi neprekidno više od 16 sati, ustvrdivši da je na djelu "parlamentarno nasilje".

Nakon što je Željko Reiner (HDZ) preuzeo vođenje sjednice, oporba se pobunila tvrdeći da ne može istodobno biti i predlagatelj i predsjedatelj, tražeći da pozove drugog predsjedatelja. "Ne mogu vam replicirati kao predsjedavajućem", kazao je Robert Podolnjak (Most).

Reiner je ustrajao da se time ne krši Poslovnik. Uslijedilo je višeminutno prepucavanje i nadvikivanje Marasa, Pernara, Grmoje, Bulja, Sinčića i Ivana Šukera o tome tko je u pravu i krši li se Poslovnik.

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) predložio je Reineru da kao predsjedavajući samog sebe pozove kao predlagatelja na zastupničko mjesto i uzme riječ kada ga netko nešto pita, a zatim se vrati na predsjedničko mjesto, zahvali sam sebi i nastavi voditi sjednicu, na što je Reiner rekao da bi to bio cirkus.

Situacija je u jednom trenutku toliko dovedena do apsurda da je Tomislav Panenić (Most), govoreći nakon stanke o rastu cijena banana, za govornicom prasnuo u smijeh.