Sabor izglasao prijedlog: Popis stanovništva će se odgoditi

Na nastavku 6. sjednice Hrvatskog sabora zastupnici su glasovali o odgodi popisa stanovništva, interpelaciji o radu Vlade vezano uz način dodjele i raspolaganje sredstvima fondova u sklopu EU projekta Slavonija, Baranja i Srijem te osnivanju sveučilišta obrane i nacionalne sigurnosti.

Na sjednici je izglasan konačni prijedlog Zakona o osnivanju sveučilišta obrane i nacionalne sigurnosti. Za njega je glasalo 83 zastupnika, 41 je bio protiv, a troje suzdržano. Amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka nije prihvaćen.

Zakon o sjemenu

Vezano uz prijedlog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, za stanku se javio zastupnik Miro Bulj.

– Sjeme i važnost sjemena je golema. Ovim zakonom je predviđeno da domaće sjeme mora ići na doradu, što znači da će poskupjeti i da će 80 posto tržišta stranog sjemena preuzeti 100 posto sjemena. Konkretnije bi bilo da ste zatražili zabranu. Selo i seljak su uništeni. Imamo peticiju da se zaštiti autohtono smjene, ovo je pogodovanje štetnih lobija unutar Ministarstva poljoprivrede. Ugrožava se ovo malo poljoprivrede što je ostalo. Očito pogodujete svojim sponzorima – naveo je Bulj tražeći da se zakon povuče. Potom je govorio Goran Ivanović.

– Bulj je iznio niz netočnih stvari i pokazao da nije proučio Zakon o sjemenu i želi zbuniti cijelu javnost i poljoprivredne proizvođače – rekao je nakon čega mu je Jandroković izdao opomenu "veliku kao kuća" zbog tog što ništa suprotno poslovniku nije naveo.

Bulj je već bio uložio povredu poslovnika za koju je Jandroković naveo kako nema potrebe jer je Ivanoviću već dao opomenu.

– Želite povredu? Ja sam sad dao opomenu, bila je povreda – rekao je Jandroković.

– Dat ćete i meni – rekao je Bulj i izazvao smijeh u sabornici.

– Vi znate da vam moram dati povredu poslovnika pa vam evo dajem da govorite – dodao je Jandroković i prepustio mu riječ.

– Kolega je povrijedio sve seljake i selo jer govori neistinu. Znači, vi govorite neistine i uništavate selo i seljaka – rekao je Bulj, a Jandroković je dodao: – Ovo je još veća opomena, nego kolegi Ivankoviću.

– Hvala lipa na vašoj srčanosti – dodao je Bulj, a Jandroković mu je uzvratio zahvalom.

Za prihvaćanje prijedloga Zakona o sjemenu glasovalo je 76 zastupnika, dok se 54 protivilo. Donesen je zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Popis stanovništva

Uslijedilo je glasovanje o konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021. godine. Predlagatelj je Vlada, a za prijedlog je glasao 121 zastupnik, jedan je bio suzdržan i sedam ih je bilo protiv.

Prijedlog je uključivao odgodu popisa zbog epidemiološke situacije i provođenje u dvije faze od 13. rujna do 17. listopada. Prva faza popisa tako će se provoditi od 13. do 26. rujna, umjesto od 1. do 10. travnja, a druga od 27. rujna do 17. listopada, umjesto od 16. travnja do 7. svibnja.

Interpelacija o radu Vlade

Interpelaciju o radu Vlade vezano uz način dodjele i raspolaganje sredstvima fondova u sklopu EU projekta Slavonija, Baranja i Srijem podnijelo je 25 SDP-ovih zastupnika. Vezano uz nju, stanku je prvi uložio Domagoj Hajduković.

– Postoje ozbiljne indicije da se pri dodjeli novca iz EU fondova ne pristupa meritorno nego postoji sukob interesa, pogodovanje i zlouporaba položaja – rekao je Hajduković dodajući kako HDZ ima presudu za korupciju. Naveo je kako se Hrvatskoj uništava budućnost nakon čega se uime Kluba HDZ-a obratio Marko Pavić.

– Projekt je 17,5 milijardi kuna, EU fondovi mijenjaju Hrvatsku nabolje, osiguravaju bolji život. SDP pokušava izvući pet, šest slučajeva da dokažu da smo koruptivno djelovati. To su europski novci koje oni kontroliraju – rekao je Pavić.

Peđa Grbin potom je zaključio kako je Pavić: "Omalovažio pamet svih u sabornici".

Interpelacija je glasanjem u Saboru odbijena. Protiv nje glasovalo je 76 zastupnika, petero je bilo suzdržanih, a 46 zastupnika bila su za.