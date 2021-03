Šostar najavio: Nakon Uskrsa punkt na Velesajmu, kreće masovno cijepljenje Zagrepčana

Nakon Uskrsa u Zagrebu će se organizirati veliki punkt za masovno cijepljenje, potvrdio nam je dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

– Pripremamo se za veliki cijepni punkt na Zagrebačkom velesajmu, a želja je da to bude na Svjetski dan zdravlja 7. travnja. Zagreb će napraviti sve što može kako bi se provodilo cijepljenje prema planu – kaže dr. Zvonimir Šostar.

Sad i Moderna kasni

A dinamika isporuke ključna je za ostvarivanje tog plana. Zagreb bi na velikom punktu mogao dnevno cijepiti oko 6000 građana, što bi uz šestodnevno cijepljenja bilo približno 36.000 cijepljenih na tjedan. Za mjesec dana to bi bilo od 150.000 do 200.000 cijepljenih. No, isporuke su neizvjesne. Već treći tjedan nije stigla ni bočica Moderne, koja se do sada uredno isporučivala. U Zagrebu je cijepljeno tek nešto više od 100 tisuća ljudi. U prvoj fazi to su bili stariji korisnici domova i domski djelatnici te zaposleni u zdravstvu, a u drugoj fazi cijepe se stariji i kronično bolesni pacijenti po domovima zdravlja – od toga ih je oko 70% cijepljeno u minipunktovima domova zdravlja, gdje cijepe timovi izvan radnog vremena, a oko 30% u ambulantama. Oko 6000 zdravstvenih djelatnika cijepljeno je u NZJZ-u “Dr. A. Štampar”, gdje se svakodnevno cijepi dvjestotinjak građana.

Ambulante u Zagrebu od ovog tjedna više ne dobivaju svaka jednak broj cijepnih doza. One s većim brojem pacijenata starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika, neovisno o dobi, sada su dobile 32 doze (po 20 doza AstraZenece i 12 doza Pfzera), a one koje imaju manji broj pacijenata iz tih kategorija dobile su po dvanaest doza cjepiva. Do sada je u četiri tjedna svaka ambulanta dobila po 112 doza, tjedno između 26 i 32 doze, ovisno o količini prispjelih AstraZenecinih doza. Neće se ni novim načinom raspodjele odmah ujednačiti nerazmjer cijepljenih prema dobi do kojeg je došlo zbog nejednake strukture pacijenata, pa kod jednog doktora još nisu cijepljeni 75-godišnjaci, a kod drugog se počelo cijepiti 50-godišnjake.

– Ja imam još 110 starijih i kroničnih pacijenata na listi za cijepljenje, a moj kolega ih ima još 300 – navodi dr. Sanja Klajić Grotić, čiji pacijenti su za ovaj tjedan dobili 32 doze, kao i pacijenti njezina kolege. No ako se za manje od dva tjedna uspostavi najavljeni punkt na Velesajmu, za koji se ministar Vili Beroš jako zalaže, štoviše, htio bi i više punktova, to će se brzo “poravnati”.

Splitsko-dalmatinska županija već više od tri tjedna cijepi u Spaladium Areni, a umjesto svakom timu isti broj, cjepivo su počeli raspoređivati prema strukturi pacijenata još prije tri tjedna.

– Mi zato nemamo taj problem koji ima Zagreb. Već nakon prvog tjedna cijepljenja, ravnatelj Doma zdravlja uzeo je podatke iz Zavoda i prema tome dijele cijepne doze na pacijente pojedinih ambulanti. Evo, prošli tjedan mogla sam u Spaladium poslati samo šest svojih pacijenata jer je bilo manje cjepiva, a sljedeći tjedan moći ću ih poslati 30-ero, svaki dan po šestero. Tablica s tim rasporedom vidljiva je svakom doktoru u županiji – zadovoljna je organizacijom splitska obiteljska liječnica dr. Vikica Krolo. Prvotno je u Spaladium Areni radilo po dva tima ujutro i popodne, no kako je cjepiva malo, sada rade tri tima samo ujutro, no u svakom su trenu, kaže dr. Krolo, u 265 dalmatinskih ambulanti obiteljske medicine spremni za veći obuhvat, samo da dođu veće količine cjepiva.

U Osijeku i tvrtke cijepe?!

U Osječko-baranjskoj županiji potpuno druga slika.

– Neke ambulante dobivaju više doza, ali po kojim kriterijima i koliko, to se ne zna. Cjepivo dobivamo na kapaljku, od 320 prijavljenih pacijenata za cijepljenje, cijepila sam 70, samo 12-ero njih i drugom dozom. A onda me zove pacijentica, mlađa od 65 godina i pita da prihvati ponudu iz suprugove tvrtke i cijepi se ondje zajedno sa suprugom Pfzerovim cjepivom! Naravno, rekla sam joj da se cijepi prvim dostupnim cjepivom, što drugo – ogorčeno nam je rekla osječka obiteljska liječnica dr. Dunja Ljubičić.

Istovremeno se broj novih slučajeva zaraze povećava pa su danas zabilježena 1683 među 8396 testiranih. Danas je ministar Radovan Fuchs najavio kako očekuje da će u ponedjeljak nastava u polovici županija biti prema C modelu, na daljinu, osim učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole te maturanata. Već je desetak županija odlučilo o prelasku na online model.

VIDEO Cijepili su se Plenković, Beroš i Jandroković AstraZenecom: "Svaki cijepljeni pojedinac pridonosi zaštiti populacije"