Zastrašujuće predviđanje američkog dužnosnika: 'Teroristički scenarij iz Moskve moguć je i u SAD-u'

Napad terorističkih skupina Islamske države postaje sve više ostvariv, a njezini bi članovi mogli pokušati iskoristiti kaos na američko-meksičkoj granici i potražiti "veću" metu, rekao je sadašnji Američki savezni dužnosnik za New York Post. "Napad na američko tlo je definitivno moguć", rekao je dužnosnik, "To bi sigurno poslalo poruku."

S više od 256.000 migranata zabilježeno je na južnoj granici u veljači i nepoznat je broj pobjegao i provukao se neprimijećen, a američki dužnosnik upućuje kako bi se upravo među njima mogao provući operativci ISIS-K. Zabrinutost je samo pogoršana naglim porastom broja susreta s osumnjičenicima na FBI-evoj listi terorizma na granici posljednjih godina. U 2021. agenti carinske i granične patrole (CPB) zaustavili su 15 osumnjičenih terorista na južnoj granici, a sljedeće godine zabilježen je dramatičan skok od 98 uhvaćenih osumnjičenika.

"Ruski napad je za njih bio uspjeh", rekao je američki dužnosnik. Pa će tražiti nešto veće. Prošle je godine na južnoj granici uhićeno ukupno 169 osumnjičenika za terorizam, a od prošlog listopada uhvaćeno je još 69 osumnjičenika koji su se pokušavali provući kroz granicu. Vjeruje se da potencijalno stotine ljudi iz zemalja u kojima ISIS-K aktivno regrutira prelazi granicu svake godine. "Vrlo ozbiljno shvaćamo prijetnju domaćeg napada ISIS", rekao je dužnosnik za borbu protiv terorizma. “Mrze nas i sve za što se zalažemo. A oni su hrabri i uvijek traže mete." Iako većina stručnjaka kaže da je vjerojatnije da će ISIS-K ciljati Europu zbog njezine blizine bazi operacija skupine, američke granice i na sjeveru i na jugu predstavljaju znatan teroristički rizik.

"Otvorena granica velika je briga za teroriste koji ulaze u SAD u svjetlu napada u Moskvi", rekao je Morgan Lerette, bivši kapetan američke vojske i zaposlenik Blackwatera, u izjavi za New York Post. "Bit će potrebno samo nekoliko njih da se naoružaju i napadnu veliki događaj kao neku bejzbolsku utakmicu ili Times Square“dodao je.

Colin Clarke, analitičar za borbu protiv terorizma u tvrtki za sigurnosno savjetovanje Soufan Group sa sjedištem u New Yorku, primijetio je da čak i ako članu ISIS-K nedostaju resursi u SAD-u, to ne znači da teroristi ne mogu pružiti strah u Americi. "Terorist će ovdje teško napraviti bombu ili kupiti pištolj, ali jeftini napadi su još uvijek mogući, poput naleta automobila ili kamiona", upozorio je Clarke. "Sve je moguće." Clarke je rekao da je napad preko južne granice moguć, ono što bi moglo biti još vjerojatnije jest da se simpatizer ISIS-K već nalazi u SAD-u i priprema izvesti teroristički napad u ime skupine, piše New York Post.

"Uobičajeno je da terorističke skupine vide kako napad dobiva na zamahu, što može dovesti do toga da simpatizeri poduzmu akciju negdje drugdje", rekao je Clarke. "Nema sumnje da će ovaj posljednji napad u Moskvi potaknuti druge da djeluju u ime ISIS-a."

