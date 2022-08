Zašto uklanjanje nije izvršeno prije urušavanja zgrade? Oglasili se ministarstvo i grad Sisak

U samom središtu Siska u srijedu ujutro urušila se veća zgrada oštećena u potresu u prosincu 2020. Srećom, iako se urušila na cestu na kojoj je inače gust promet, u blizini željezničkog i autobusnog kolodvora, nitko nije stradao.

Tako se ostvarilo ono na što su mnogi upozoravali, da će se kuće i zgrade oštećene u potresu, zbog spore obnove i djelovanja atmosferilija početi urušavati. U Sisku je protekla dva dana neprekidno padala kiša, a slična su se urušavanja u gradu već događala, no bila je riječ o manjim objektima.

Grad postavio skelu

Riječ je o objektu, zaštićenom spomeniku kulture, koji je nekoć bio u javnom vlasništvu, i u tom razdoblju zgrada nije održavana, a nije ni kasnije kada je u procesu povrata imovine vraćena privatnim osobama. I prije potresa bila je u jako lošem stanju, a odmah nakon potresa dobila je crvenu naljepnicu te je proglašena opasnom za okolinu. No, iako je od potresa prošlo gotovo 20 mjeseci, ta opasnost za okolinu nije otklonjena jer je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture odlučio sačuvati vanjsko pročelje zgrade, ono uz ulicu, što je odužilo postupak njezina uklanjanja.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL 24.08.2022., Sisak - Pocelo rusenje kuce u Frankopanskoj ulici na kojoj se jutros u 5.15 sati urusio krov. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL

Državni inspektorat je tek 15. travnja ove godine izdao odluku o rušenju dijela objekta, osim pročelja zgrade, no to nije obavljeno.

– U Frankopanskoj se ulici urušio krov zgrade koja je od potresa označena crvenom naljepnicom kao neupotrebljiva i predviđena za rušenje. Iako je zgrada u privatnom vlasništvu te je jedan vlasnik privremeno smješten u Osijeku, a drugi u kontejnerskom naselju, Grad je postavio skelu kao privremeno rješenje, izradio elaborat za uklanjanje i prijavio zgradu kao prioritet za uklanjanje s obzirom na izuzetno loše stanje objekta. S hitnim uklanjanjem se složila i građevinska inspekcija te je Državni inspektorat, prema našim saznanjima, izdao rješenje o uklanjanju, no to je svojom intervencijom blokiralo Ministarstvo kulture. Konzervatorski odjel Ministarstva kulture je pročelje objekta proglasio bitnim te najavio da će prije rušenja obaviti radove radi podupiranja pročelja. Međutim, radovi nisu obavljeni te je rušenje zaustavljeno sve do jutros, kada će se vjerojatno aktivirati državni Stožer i pokrenuti sustav za uklanjanje opasnih građevina – istaknuli su u Gradu Sisku te dodali kako jedan od suvlasnika nije u katastru proveo promjenu vlasništva te se kao suvlasnik i dalje vodi Grad Sisak, koji to pravno nije.

Sama skela, koja je postavljena kao zaštita pješacima, nije izdržala urušavanje, pa se postavlja i pitanje koliko takve skele u biti osiguravaju pješake.

Čekali suglasnosti

Na mjestu nesreće u ranim jutarnjim satima našao se i sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, koji je napomenuo kako je najvažnije da nitko nije stradao.

– Ovaj objekt je potrebno ukloniti i poduzet će se sve moguće radnje da se ukloni u što kraćem roku – rekao je župan Celjak.

Konzervatorski odjel Ministarstva kulture isticao je tu zgradu kao jedan od rijetkih primjera secesije u Sisku te se zbog toga odlučio zaštititi pročelje zgrade. No, očekivani preduvjeti radi zaštite ljudi, podupiranje samog pročelja i rušenje ostatka objekta, nisu obavljeni sve do jučer. U Ministarstvu kulture ističu da to nije učinjeno zbog kompliciranih imovinskopravnih odnosa.

– Ministarstvo ne može postupati bez suglasnosti vlasnika te je, s obzirom na to da je u međuvremenu dio zgrade vraćen vlasnicima kojima je bio nacionaliziran, bilo obvezno zatražiti suglasnost. Jedan suvlasnik koji je živio u zgradi dao je suglasnost, no ostali suvlasnici, koji su imali rok do kraja prošlog tjedna, nisu dali – rekli su u Ministarstvu.

No, sve ono što se nije moglo napraviti u 20 mjeseci, obavljeno je u nekoliko sati nakon urušavanja zgrade. Naime, oko podneva, sedam sati nakon djelomičnog urušavanja, po nalogu Stožera civilne zaštite bageri su uklonili cijeli objekt na adresi Frankopanska 11, bez obzira na brojne plaćene elaborate, bez javnog natječaja jer se radilo o hitnom postupku, i premda je bila riječ o objektu pod zaštitom Ministarstva kulture. A sve zato što je zgrada "sama dokazala" da je opasna za okolinu i ljude. A bila je opasna, tvrdili su to i vlasnici i struka, i prije nego što se urušila i time ugrozila živote Siščana.