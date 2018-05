Zašto je ugostitelj bocom izmasakrirao knjigovođu

Ugostitelj Ivo Lončarević (42) iz Golog Brda nedaleko od Požege nepravomoćno je na brodskom Županijskom sudu osuđen na 11 godina zatvora zbog ubojstva knjigovođe Željka Bohača (64) iz Slavonskog Broda. Zbog kazne dulje od pet godina, mjera istražnog zatvora u požeškoj kaznionici produljena mu je do pravomoćnosti presude.

Zbog specifičnih okolnosti slučaja sudska je rasprava odlukom suca Mile Solde bila zatvorena za javnost. Lončarević je najavio žalbu vrhovnom sudu. Željko Bohač pronađen je mrtav 3. svibnja 2017. godine u obiteljskoj kući u Ulici Leopolda Mandića u brodskom naselju Mikrorajon. Kada je nađen, tijelo mu je bilo prekriveno krvlju, a Krešimir Babić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika, potvrdio je da su na tijelu bili vidljivi tragovi ozljeda koje upućuju na nasilnu smrt. Tijelo je pronašao nećak ubijenog, koji mu je tog poslijepodneva došao u posjet.

Županijsko državno odvjetništvo je nakon ispitivanja pokrenulo istragu protiv Lončarevića, koji je osumnjičen da je 2. svibnja 2017. u Slavonskom Brodu napao Bohača u namjeri da ga ubije. Staklenom ga je bocom više puta snažno udario po glavi te ostatkom razbijene boce snažno zarezao po prsima, prednjem i stražnjem dijelu vrata. Uz višestruke teške ozljede po tijelu i glavi, Bohač je zadobio i brojne prijelome lubanje i nagnječenja na mozgu, što je prouzročilo njegovu smrt.

Lončareviću je tada određen istražni zatvor. Bohač je u vrijeme Lončarevićeva dolaska bio sam kod kuće. Iza sebe je ostavio suprugu, kći i unuku. Susjedi i rodbina ubijenog bili su zgranuti i zaprepašteni tragičnim događajem. Nitko nije mogao vjerovati da se u njihovu naselju dogodilo nešto tako strašno.

– Željko je bio miran i pošten. Nikada se nije bavio nečim sumnjivim niti je bio s kim u sukobu – rekao nam je tada Bohačev rođak.

Ne vjerujem da je to učinio Bohač je bio vlasnik obrta za knjigovodstvene i računovodstvene usluge u Slavonskom Brodu, a Lončarević je vodio kafić u Kaptolu. Pričalo se da su se navodno upoznali preko društvene mreže. Lončarevićevi sumještani nisu mogli vjerovati da je počinio to za što ga se tereti. Isticali su da je pomagao raznim udrugama u selu, sudjelovao u humanitarnim akcijama...

– Ivo je uvijek bio spreman pomoći. Bio je jedno kraće vrijeme u braku, a potom se rastao. Na internetu sam vidjela da ga sumnjiče za ubojstvo. Ne mogu vjerovati da je to učinio – govorila je Lončarevićeva susjeda nekoliko dana nakon ubojstva.

S obzirom na to da je suđenje bilo tajno i zatvoreno za javnost, motiv monstruoznog zločina ostao je nepoznat, kao i to u kakvoj su vezi bili ubijeni i ubojica.