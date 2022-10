Zaposlenica opisala kako je raditi na kiosku: 'Nemamo toalet i vodu, dižu nas s godišnjih...'

Na kiosku se, zbog mnogobrojnih usluga koje se nude, brzo može obaviti puno toga. Iako je to odlično za kupce, zaposlenicima je posao vrlo zahtjevan, posebice u uvjetima u kojima rade.

- Ljudi dođu na obuku i kad vide kakav je obujam posla i za koju plaću se radi – odlaze. Više nitko ne želi raditi na kiosku. Jako teško je dobiti mlade da rade. Kiosci se zatvaraju jer nema tko raditi - opisala je za N1 jedna zaposlenica.

Na kiosku se radi sedam do osam sati dnevno, a zaposlenici bi trebali imati jedan ili dva dana u tjednu slobodno. To, ipak, često nije tako. Kako navodi zaposlenica, zbog nedostatka radne snage neki radnici nemaju slobodno po dva do tri tjedna.

- Često nas dižu s godišnjih odmora ako se netko razboli ili je neka izvanredna situacija. Događa se da primjerice danas idete na godišnji i da vas zovu da dođete raditi - dodaje te ističe kako neki zaposlenici mjesečno promjene pet do šest kioska na kojima rade.

- Ne možemo koristiti pauzu od pola sata. To nam ne dozvoljavaju već možemo koristiti kratke pauze nekoliko puta pa to onda koristimo za WC. Kako nemamo toalet i vodu, onda trčim negdje u kafić. Voditelji nekad znaju biti i bezobrazni zašto se zatvara. Nemaju razumijevanja da i mi moramo obaviti svoje potrebe - ističe.

Ljeti imaju klimu, a zimi grijalice, no to im ne pomaže previše s obzirom na to da često moraju izlaziti van mijenjati cijene, puniti frižidere i slično. Problem zaposlenicima je i to što, ako nešto nedostaje ili je ukradeno, oni moraju platiti.

- Prodavači plaćaju manjkove, poslije inventure nam to skinu od plaće. Ne rade se primopredajne inventure kad netko odlazi na godišnji i bolovanja. To je sve na povjerenje, pa se stvaraju veliki manjkovi, svega bude - kaže zaposlenica koja ističe kako se na kiosku radi za minimalac. Dobivaju, navodi, 3.750 kuna plaću uz prijevoz i neoporezivi dio.

Predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić kaže kako stimulacije ostvaruje manji dio radnika. Ističe kako neka društva imaju kolektivnim ugovorom uređena prava radnika, materijalna i nematerijalna, pa tako i povećanje plaće za prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom, ali ostali ovise o dobroj volji poslodavca.

