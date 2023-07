'Zakon o turizmu doprinijet će ispunjavanju ciljeva održivog razvoja, osobito održivim gradovima'

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac boravi u New Yorku gdje sudjeluje na Političkom forumu o održivom razvoju na visokoj razini koji se održava pod okriljem Gospodarskog i socijalnog vijeća - ECOSOC-a.

U sklopu Foruma Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom (UNWTO) u sjedištu UN-a organiziralo je Okrugli stol na visokoj razini pod nazivom „Economic, Social and Environmental Sustainability in Tourism“. Ministrica Brnjac na Okruglom stolu predstavila je aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u području turizma koje doprinose ispunjenju ciljeva održivog razvoja s posebnim naglaskom na Zakon o turizmu, koji će uskoro u javnu raspravu.

„Novi Zakon o turizmu značajno doprinosi razvoju održivih gradova i zajednica, što je jedan od UN-ovih ciljeva održivog razvoja te će propisati niz mjera koje će doprinijeti gospodarskoj, ekološkoj i socijalnoj otpornosti urbanih, a posebno ruralnih i otočnih destinacija. Rješenja koja smo predvidjeli u Zakonu, poput donošenja Plana upravljanja destinacijom, Satelitskog računa održivog turizma, mogućnost uvođenja ekološke takse i mnoga druga, snažno će doprinijeti provedbi Agende održivog razvoja u Hrvatskoj. Kolege ministri koji su sudjelovali u panelu, kao i predstavnici UN-a to su prepoznali te smo dobili snažnu podršku“, rekla je ministrica Nikolina Brnjac.

Ministrica je u svom izlaganju naglasila kako će novi Zakon o turizmu osigurati alate za mjerenje i praćenje održivosti destinacije kroz sustav pokazatelja održivosti vezanih uz gospodarenje otpadom, upravljanje vodnim resursima i slično. Uz to, istaknula je kako se Zakonom jača partnerstvo u upravljanju destinacijom kroz aktivno sudjelovanje svih dionika u izradi planova upravljanja destinacijom, od jedinica lokalne zajednice do poduzetnika, lokalnog stanovništva i turističkih zajednica.

POVEZANI ČLANCI:

„Zakonom omogućavamo strateški razvoj turizma u svim destinacijama i osiguravamo lokalnim zajednicama alate za donošenje odluka na temelju podataka.“, iznijela je ministrica Brnjac.

U uvodnom dijelu Okruglog stola, okupljenima su se obratili Csaba Kőrösi, predsjednik Opće skupštine UN-a te Lachezara Stoeva, predsjednica Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a, a na okruglom stolu uz ministricu Brnjac sudjelovali su i ministri turizma Indije, Jamajke i Španjolske te predstavnici poslovne i akademske zajednice.

Ministrica Brnjac sudjelovala je i na panelu posvećenom 11. cilju održivog razvoja pod nazivom „SDG 11 i međusobne veze s drugim ciljevima održivog razvoja – Održivi gradovi i zajednice“ te predstavila najbolje prakse Hrvatske. U nastavku svog boravka u New Yorku, ministrica će se obratiti tijekom Opće rasprave koja se održava prvoga dana ministarskog dijela Foruma pod nazivom “Building momentum towards the SDG Summit“ te će u utorak, 18. srpnja, u ime Republike Hrvatske predstaviti drugi Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj (VNR).