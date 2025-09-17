Zaiskrilo u Otvorenom, Mlinarić žestoko o Pavličeku: 'Poznat je kao grebator, iza njega stoji njegov mentor podoficir JNA'

Na političkoj sceni ponovno se zaiskrilo između gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića. Pavliček je u emisiji Otvoreno ponovno tvrdio da su članovi Domovinskog pokreta plaćali građane 20 do 30 eura za glasove, a da trag cijele priče vodi izravno do predsjednika DP-a Ivana Penave. „Iza ovih riječi jasno stojim i nemam nikakav problem to i reći“, naglasio je gradonačelnik, dodavši da je Penava na dan izbora navodno kontaktirao prvoosumnjičenog i poručio mu: „Nemoj se ništa brinuti, ja ću to riješiti.“

Pavliček je opisao i model kojim su, prema njegovim tvrdnjama, glasovi osiguravani: „Prvoosumnjičeni je kupovao glasove za 20, 30 eura i nudio dodatnih 100 eura za svakih deset novih glasova. On je u međuvremenu bacio mobitel i promijenio broj kako bi sakrio dokaze.“ Mlinarić je prozvao je Pavličeka da je „prvi gradonačelnik u povijesti Vukovara izabran glasovima SDSS-a“ i optužio ga da je upravo on obilazio siromašne obitelji i umirovljeničke udruge nudeći novac. „U Vukovaru je poznat kao grebator, a iza njega stoji njegov mentor, podoficir JNA Mario Radić“, rekao je Mlinarić.

Gradonačelnik je odbacio te tvrdnje i uzvratio da se zastupnik DP-a „sramoti u javnosti“. „Očekujemo samo da državno odvjetništvo nastavi s ovim slučajem i ispita sve koji su sudjelovali. Znamo tko je bio uključen - znaju to i kolege iz DP-a, a znaju i građani Vukovara“, poručio je.

U emisiji se nastavila polemika koja je istoga dana počela u sabornici prilikom predstavljanja izvješća glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. SDP-ova Mirela Ahmetović u raspravi je pohvalila povećanje plaća zaposlenicima DORH-a i kadrovsko popunjavanje, ali je izrazila sumnju u njihovu neovisnost. „Sam je danas potvrdio da je određen HDZ-om i da je de facto HDZ-ov dečko“, rekla je, optuživši ga i da tolerira curenje informacija iz istraga.

HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan istaknuo je da je Turudić dobro ukazao na problem dobne strukture. „Gotovo 40 posto državnih odvjetnika starije je od 55 godina, što dugoročno nije dobro“, rekao je. Ipak, ocijenio je da sustav kadrovski i infrastrukturno napreduje te da je broj riješenih predmeta u 2024. porastao za deset posto u odnosu na godinu ranije. Mlinarić je podsjetio na stavove DP-a iz vremena afere bivšeg ministra Josipa Dabre, rekavši da bi isto postupili i danas. Pavliček je dodao da u početku nije podržavao Turudića, ali da ga je kasnije „razuvjerio u nekoliko postupaka“.