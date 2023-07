Zagrepčanin objavio oglas za najam stana za 3.000 eura: 'Ne mogu naplatiti more, ali mogu zrak'

U jeku turističke sezone i visokih cijena, gdje se tek ponegdje može pronaći pristojan apartman na moru za 50 eura po noćenju, jedan Zagrepčanin odlučio je na Facebooku postaviti oglas za iznajmljivanje stana. 3.000 eura plus režije, 80 kvadrata i prvi kat, sve to tri stanice od Trga bana Josipa Jelačića.

Nakon što je dobio kritike za ovaj oglas u komentarima u Facebook grupi Apartmani Hrvatska, odlučio je izmijeniti oglas. - Ne razumijem zašto me vi svi s mora napadate, u čemu je problem? Imam stan na vrhunskoj lokaciji, uređen, oko 800 metara do Trga bana Jelačića, recimo kao 1. red do mora. Ne mogu naplatiti more, ali mogu zrak. Stan je moderno uređen, ne s namještajem iz doba Tita. Ima klimu, balkon i orjentaciju sjever-jug, znači sunce cijeli dan. Zgrada ima tri kata - ispričao je iznervirani Zagrepčanin.

- Tražio sam apartman za ženu i sebe, traže me po 100 eura na dan za more, sunce i zrak. Pa kaj je to bolje od mog stana? Nije, jer je moj stan uređen moderno i u glavnom gradu je gdje vaša djeca studiraju i hoće stan za 400 eura mjesečno. A ja moram platiti 100 eura dnevno kod vas. E, ne može - dodao je.

