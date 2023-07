Ljubica je s djecom istjerana iz apartmana i to zbog kolača: 'To je bio horor. Neću više nikada doći'

Samohrana majka Ljubica (37) iz Jagodine u Srbiji doživjela je šok prošle nedjelje kada je ljetovala na grčkoj plaži Nea Flogita, koje se nalazi na Halkidikiju. Nju je vlasnik apartmana u kojem je boravila s dvoje maloljetne djece istjerao samo zato što je na plaži koja je u okviru ovog smještaja, jela kolače koje nije kupila upravo tu. Svoje nezadovoljstvo podijelila je u jednoj od Facebook grupi u kojoj turisti iz Srbije razmjenjuju iskustva u vezi sa ljetovanjem u Grčkoj, a za Nova.rs Ljubica kaže da još uvijek ne može vjerovati što joj se dogodilo.

"Svake godine ljetujemo i ovako nešto nam se nikada nije dogodilo. Boravili smo u jednom apartmanu, imali smo doručak i večeru, dok smo se za ručak snalazili, ili smo jeli na plaži ili smo išli do grada. Nekad bismo kupili nešto u gradu, a onda jeli u apartmanu. I onda nas je jednog dana dočekala scena kao iz horor filma“, prisjeća se Ljubica.

Četvrtog dana odmora, Ljubica i djeca su jeli slatkiše koje su kupili na putu do plaže. "Djeca su vidjela kolače u jednoj slastičarnici i iako smo za doručak u hotelu imali razne čajne keksiće, ipak su poželjeli nešto drugačije. Kupila sam svima po dva kolača, zapakirali su nam, dobili smo i vilice i uputili smo se na plažu. Čim smo stigli, otvorili smo plastičnu kutiju i počeli smo ih jesti. Baš u tom trenutku pojavio se jedan mladić rekavši nam da spakiramo kolače u torbu jer je strogo zabranjeno jesti hranu koja nije kupljena na plaži", priča dalje šokirana žena.

Kazao je da je politika hotela takva da je na ovoj plaži na kojoj se, inače, kupaju gosti još jednog hotela, zabranjeno jesti hranu koja nije iz njihovog bara i restorana. Sutradan su, prema njezinim riječima, djeca spakirala hranu koja im je ostala od doručka i dali su Ljubici da im ponese na plažu, pa da imaju kad ogladne, a onda je ulsijedio pakao, ispričala je.

"Bolje da sam ruku slomila nego što sam uzela te keksiće od djece. Zapravo, bilo je ovako: pošto nisu sve pojeli, djeca su spakirala u jednu vrećicu ono što im je ostalo na tanjuru, pa smo ponijeli na plažu. Poslije kupanja, pojavio se onaj mladić, ali sada je pored njega bio i vlasnik apartmana. Osuli su drvlje i kamenje na nas, govorili su kakav je to način, kakav smo mi narod, pa kako se to ponašamo, dajemo loš primjer drugim gostima tako što raznosimo hranu po plaži, kako nas nije sramota. Pitali su nas je li nam nije bila dovoljna hrana u restoranu, pa smo još i ponijeli na plažu, kao najbolje da uđemo u vodu i da jedemo. Ma, nećete vjerovati što nam je sve izgovorio. I na kraju je rekao da se spakiramo i odjavimo s njegove plaže i iz njegovog apartmana. Zamislite!", kazala je žena za Novu.rs.

Iako je pokušala objasniti da nema ništa lošeg u tome što je, umjesto da se baci ostatak hrane, hranu ponijela sa sobom, vlasnik je nije želio saslušati.

"Nisam se imala kome požaliti, vratili smo se u smještaj, na brzinu smo se spakirali i odjavili. Nisu nam vratili novac za onih pet dana koliko smo još trebali ostati. Ja sama sa dvoje male djece, niti znam gdje ću, niti što ću. Srećom, čitavu scenu na plaži promatrala je jedna žena koja me je odmah zaustavila i uputila me na neki solidan apartman gdje smo i proveli naredne dane. Još uvijke ne vjerujem što se dogodilo. I to sve zbog kolača. U redu, prvi put hrana nije bila njihova, pa razumijem opomenu. Ali da se naljute što smo ponijeli njihovu hranu…. neću vam više nikada doći!“, ispričala je.

