Zagrepčane probudio novi potres: 'Sve se streslo, čulo se kako se čaše miču u vitrini'

Slabiji potres magnitude 1,5 po Richteru osjetio se jutros u Zagrebu. Do potresa je došlo u 5:57 sati, a epicentar je bio deset kilometara sjeverno od središta Zagreba.

''Lagana eksplozija i podrhtavanje'', ''Medvedski breg, sigurno preko 2'', ''Ne znam čemu muljanja sa snagom potresa'', ''Dubrava, prejako mi se streslo za 1,5'', ''Par sekundi drmanja i tutnjave, Markuševec'', ''Užas. Sve se streslo. Čule su se čaše kako se miču u vitrini. Tutnjava i vibracija tupa pod nogama'', samo su neka od brojnih svjedočanstava na EMSC-u.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.5 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/ZwRRLE9dzT