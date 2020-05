Zagreb za obnovu može dobiti 280 milijuna eura iz ključnog fonda, ali rok je vrlo kratak

Hrvatska bi mogla dobiti oko 280 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije za pomoć pri obnovi Zagreba nakon potresa, pokazuje neslužbena računica Večernjeg lista koji je od Europske komisije u Bruxellesu doznao da je hrvatska Vlada ondje najavila predaju formalnog zahtjeva za pomoć iz tog fonda, no iz Vlade nam nisu željeli reći kada će točno aplicirati za pomoć iz Fonda solidarnosti i koji iznos će tražiti. Osam je tjedana prošlo od potresa, a pravila Fonda solidarnosti EU kažu da se zahtjev za pomoć treba poslati unutar 12 tjedana.

– Hrvatska Vlada najavila nam je da namjerava predati zahtjev za pomoć iz Fonda solidarnosti Europske unije, ali nikakav formalan zahtjev zasad nismo dobili i ne znamo kad ćemo – odgovorili su nam iz Europske komisije.

VIDEO: Ovako je Zagreb izgledao 22. travnja, točno mjesec dana otkako ga je pogodio razoran potres

Premijer Andrej Plenković u nekoliko je navrata spominjao Fond solidarnosti EU kao adresu s koje Vlada očekuje financijsku pomoć, no nikad nije otkrivao detalje. Oporbenim gradskim zastupnicima koji prosvjeduju protiv sporosti gradskih i nacionalnih vlasti u obnovi Zagreba u jednom je trenutku samo poručio: “Vi kao da znate što ja radim s europskim partnerima u Fondu solidarnosti... Vi sve znate”. Ali nitko zasad ne zna, jer Vlada to ne otkriva, u kojoj je fazi predaja zahtjeva za pomoć iz Fonda solidarnosti i koji je ciljani iznos tog zahtjeva. Zbog toga smo se raspitali u Europskoj komisiji, a i sami analizirali pravila Fonda solidarnosti i pokušali doći do iznosa koji bi se mogao očekivati.

U ovoj godini Fond solidarnosti EU ima 800 milijuna eura za raspodjelu svim državama članicama za pomoć nakon prirodnih katastrofa, ali po novom i za pomoć u borbi protiv globalne pandemije novog koronavirusa. COVID-19 natjerao je europske zakonodavce da promijene pravila i omoguće da se novac iz Fonda solidarnosti dijeli i za izvanredne javnozdravstvene situacije, a ne samo za potrese, poplave, požare i slične prirodne katastrofe. No u Komisiji kažu da te nove okolnosti s koronavirusom ne znače da u Fondu neće biti novca za pomoć Hrvatskoj nakon potresa u Zagrebu.

Na koliki iznos Hrvatska može računati? Pravila kažu da Fond solidarnosti EU može sufinancirati oko pet posto ukupne štete od zagrebačkog potresa. Jer, 2,5 posto udio je sufinanciranja tog Fonda za iznose štete do određenog praga (taj je prag za Hrvatsku 303 milijuna eura) i šest posto udio je sufinanciranja tog Fonda za iznose štete iznad tog praga. Prema izjavi koju je ministar graditeljstva Predrag Štromar dao krajem travnja, najrealnija procjena štete od potresa u Zagrebu kreće se oko 42 milijarde kuna. Pet posto od tog iznosa je 2,15 milijardi kuna, odnosno oko 280 milijuna eura.

– Europski fond solidarnosti neće moći u cijelosti financirati dugotrajnu i skupu revitalizaciju, ali svakako je prilika za dodatna financijska sredstva u obnovi Zagreba. Vjerujem i da će Hrvatska pri podnošenju zahtjeva zatražiti predujam, koji je ograničen na 25 posto očekivanog iznosa pomoći, odnosno na maksimalno 100 milijuna eura – kaže HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler.

Predujam bi se mogao isplatiti odmah nakon predaje zahtjeva.