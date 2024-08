Za dlaku izbjegao tragediju! Dramatična snimka zabilježila prisilno slijetanje aviona na golf teren: 'Bilo je prilično ludo'

Navjerojatan slučaj desio se u Americi kada je pilot morao prisilno sletjeti na golf teren u Sjevernoj Kaliforniji, a dramatični trenutak je snimljen na video. Na šokantnom snimku, avion klizi preko travnatog dijela terena i za dlaku promašuje prolaznika na Haggin Oaks Golf Kompleksu u Sacramentu. Avion se na kraju zaustavio ispred prodavaonice na golf terenu. Pilot je rekao da je doživio mehanički kvar dok je bio na visini od oko 120 metara i morao je naći sigurno mjesto za sletanje.

Vatrogasna služba Sacramenta dobila je dojavu o avionskoj nesreći na Haggin Oaks Golf Kompleksu. Kada su stigli, pronašli su avion koji je prisilno sletio. "Odabrao je golf teren što je prilično dobra lokacija – prostrana i otvorena," rekao je kapetan vatrogasne službe Sacramenta, Justin Sylvia. "Sreća je da nitko nije ozlijeđen, uključujući i pilota. Imao je samo manju porezotinu na ruci." Sylvia je rekao da avion trenutno curi gorivo, što izaziva zabrinutost, ali situacija se prati, piše CBS News.

Crews arrived to a plane that emergency landed on the golf course and came to rest up against the pro shop. The pilot had minor injuries and was able to walk away from this incident. No others were injured. pic.twitter.com/P6k6OmOf3y