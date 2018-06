Za čip 80 kuna, a kazna 6000 kuna

Aktivisti udruge Prijatelji životinja još jednom skrenuli su pozornost da je Zakonom o zaštiti životinja propisano da do 30. lipnja svi gradovi i općine trebaju provesti potpunu kontrolu mikročipiranja pasa, odnosno provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom.

Velikom uplatnicom koju su donijeli na glavni zagrebački trg jasno su poručili svima da je bolje pridržavati se zakona nego plaćati visoke kazne. Nekoliko metara velika uplatnica ispunjena je iznosom moguće kazne i drugim podacima koji su jasno pozivali na nužnu odgovornost i poštovanje zakonskih odredbi.

Zakonska obaveza označavanja pasa mikročipom postoji još od 2004. godine. Brojne udruge i savjesni skrbnici pasa i odgovorni pojedinci godinama upozoravaju na ovu zakonsku obavezu i nužnost njezina provođenja kako bi iza svakoga psa imenom i prezimenom stajao njegov skrbnik te kako bi se spriječilo napuštanje i patnja životinja, ali i troškovi njihova zbrinjavanja. S obzirom na to da su savjesni gradovi i općine krenuli u sustavnu kontrolu, pozvali su se građani da radije plate veterinaru oko 80 kuna za mikročipiranje nego novčanu kaznu koja može iznositi i do 6000 kuna, a na koju se mogu pribrojiti sudski i drugi troškovi.

Foto: Prijatelji životinja

Kako se bliži vrijeme ljetnih godišnjih odmora, a u Hrvatskoj, nažalost, postoji primitivan trend povećanog napuštanja kućnih ljubimaca, 30. lipnja zapravo je jako prikladan datum do kada se treba provesti kontrola mikročipiranja svih pasa. Izgubljen ili napušten mikročipirani pas može se brzo i lako vratiti skrbniku, bez izdvajanja troškova za njegovo zbrinjavanje i udomljavanje.

Iz Mreže za zaštitu životinja poručuju da više nema mjesta za izgovore i da se neodgovornost pojedinaca ne smije više tolerirati kako bi se spriječila velika šteta za životinje, ljude i lokalne zajednice. U savjesnim gradovima i općinama u kontrolu mikročipiranja uključili su se komunalni redari, a lokalne zajednice uključuju i druge pravne i fizičke osobe koje mogu pomoći kako bi se obišla sva kućanstva.

Stoga pozivaju građane da ne čekaju dolazak kontrole i riskiraju visoku kaznu, već da odvedu svojeg psa veterinaru kako bi bio označen mikročipom.