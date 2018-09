Vučić stigao na Kosovo: 'Sretan sam što sam ovdje, divno se osjećam'

Mjere sigurnosti pojačane su u danas, 8. rujna, na sjeveru Kosova zbog kontroverznog dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u dvodnevni posjet srpskoj zajednici, javljaju srbijanski mediji.

Nakon što je sinoć najavio svoj dolazak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na Kosovo.

Prvo je posjetio Centar za ekologiju i razvoj sporta i Centar Crvenog križa

- Sretan sam što sam ovdje, divno se osjećam - rekao je Vučić te dodao ''Ovo su objekti koji su izgrađeni novcem građana Srbije, a koristit će ga mladi ovog kraja''.

Nakon toga je posjetio hidrocentralu Gazivode gdje ga je dočekao veliki broj građana koje je predsjednik Srbije pozdravio.

"Ideja nam je čuvati dugo vremena mir i stabilnost i pokušati za budućnost izgraditi bolje odnose između Srba i Albanaca", rekao je.

Nakon hidrocentrale, sastao se s radnicima poduzeća "Ibar".

Dodao je da Srbija nosi poruku mira Albancima. "Sve smo probali sa Albancima, ali to nije donijelo puno sreće ni nama ni njima. Vrijeme je da počnemo raditi s mnogo više poštovanja. A hoćemo uspjeti? To bi bilo divno, ali za to je potrebno i vrijeme i mnogo dobrih ljudi koji bi na tome radili", kazao je.

Kako je rekao, bit će teško postići bilo kakav sporazum o Kosovu, Srbija nema podršku međunarodne zajednice, ali važno je očuvati mir, prenosi N1.

Iz KFOR-a je priopćeno da je situacija mirna i stabilna i da nema tenzija te da će poduzeti sve neophodne mjere da se omogući mirni posjet predsjednika Srbije.

Posjet Kosovu bio je upitan nakon informacija da Priština namjerava spriječiti njegov obilazak vodoopskrbnog sustava Gazivode na sjeveru Kosova, strateškog resursa i jedne od glavnih spornih točaka u pregovorima Beograda i Prištine.

Priština se, unatoč ranijoj zabrani, suglasila sa zahtjevom Beograda da Vučić posjeti Gazivode, i to na prijedlog SAD-a, izvijestili su beogradski mediji.

Prištinska glasila u subotu prenose tek tehničke informacije o Vučićevu posjetu, uz iznimku lista Koha Ditore koji navodi da se kosovska vlada ponizila, promijenivši stajalište i suglasivši se s agendom koju je nametnuo Beograd.

Prema izvješćima Radio-televizije Srbije, konvoj kosovske policije upućen je na granični prijelaz Brnjak preko kojeg će Vučić ući na Kosovo.

Na putu do jezera Gazivode pojačane su policijske snage, a specijalne postrojbe sa psima-tragačima provjeravale su prostor oko jezera.

Vučić će posjet početi obilaskom Gazivoda i naselja Zubinog Potoka na sjeveru Kosova, a potom razgovarati s mještanima sela Ibarsko Postenje, Lešak i Leposavić. Tijekom večeri sastajat će se s političkim predstavnicima Srba u Zvečanu, najavljeno je iz Vučićeva ureda.

Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin, kojeg oporba vidi kao jednog od "Vučićevih trbuhozboraca", ocijenio je "velikom diplomatskom pobjedom" činjenicu da će predsjednik Srbije, poslije jučerašnjeg burnog dana u Bruxellesu gdje se odbio sastati s kosovskim izaslanstvom, u subotu i nedjelju ipak posjetiti Kosovo i ohrabriti srpsku zajednicu uoči mogućeg povijesnog rješenja između Srba i Albanca.

Vučić je u petak navečer rekao kako nije "nikakav ovan na brvnu" i uvjeren je da posjet može proći mirno jer "incidenti nisu ni u interesu Albanaca".

Upitan kakav će biti scenarij ako se kosovska policija pojavi na jezeru Gazivode, kazao je kako vjeruje da se to neće dogoditi i da Beograd želi uspostaviti "puno više povjerenja između Srba i Albanaca".

Zbog poruka Prištine da nije dobrodošao na Kosovo, Vučić se u petak u Bruxellesu odbio sastati s predsjednikom Kosova Hashimom Thaçijem, pa je šefica europske diplomacije Federica Mogherini s njima razgovarala odvojeno i najavila novi krug pregovora za oko dva tjedna.

Pregovori u petak izazvali su znatno veće zanimanje od uobičajenog nakon što je ovoga ljeta u javnost plasirana ideja o mogućoj zamjeni teritorija, kao "povijesnom" rješenju sukoba između Srba i Albanaca.

Vučić je zadnjih tjedana govorio o "razgraničenju" s Albancima, a Thaçi o razmjeni teritorija po kojoj bi Kosovu pripao dio juga Srbije većinski naseljen Albancima, a Srbiji sjever Kosova naseljen Srbima.

