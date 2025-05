Vučić pod pritiskom: Služeno je odlučeno, studenti u Srbiji prelaze na radikalni 'plan B'

Srpska napredna stranka (SNS) i predsjednik Aleksandar Vučić nalaze se pred jednom od svojih najvećih političkih dilema otkako su došli na vlast – raspisati prijevremene izbore ili riskirati radikalizaciju studentskih prosvjeda koji traju već gotovo šest mjeseci.

Kako piše Nova.rs, ključni datum je 15. svibnja – to je rok koji su studenti sami zadali za sastavljanje svoje liste, ali i krajnji trenutak do kojeg Vučić, prema njihovim zahtjevima, treba raspisati izvanredne parlamentarne izbore kako bi se oni mogli održati do kraja lipnja ili najkasnije početkom srpnja. No, kako sada stvari stoje, režim nije pokazao znakove popuštanja, pa sve više raste mogućnost prelaska na tzv. „Plan B“ – eskalaciju studentskih prosvjeda.

Studentska lista, koja bi navodno trebala okupiti nestranačke, nezavisne osobe, trebala bi biti objavljena uskoro. Iako još nije poznato tko će se naći na njoj, jasno je da među kandidatima neće biti ni studenti ni predstavnici oporbe. Situaciju dodatno komplicira i to što, prema tvrdnjama Nove.rs, s fakulteta još nema jasnih informacija o završetku blokada, a iz Ministarstva obrazovanja nije došla nijedna konkretna najava rješenja.

Analitičari i oporbeni političari sve više ističu da režim svjesno izbjegava izbore zbog pada popularnosti. Kolumnist Peščanika Dejan Ilić smatra da će vlast učiniti sve kako bi odgodila izbore barem do kraja godine, ako ne i do početka 2026. godine. "Vučić zna da mu izbori više ne garantiraju pobjedu", ističe Ilić, dodajući da je režim izgubio nekadašnju sigurnost u biračkoj areni.

Sličnog mišljenja je i Radomir Lazović iz Zeleno-lijevog fronta, koji tvrdi da „Vučić bježi od izbora jer mu rejting pada“, dok predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević navodi da Vučića treba „prisiliti“ da ih raspiše. Dejan Bursać s Instituta za filozofiju i društvenu teoriju upozorava da SNS već tradicionalno rješava krize izlaskom na izbore, čime privremeno kupuje društveni mir i legitimitet. No sada je, tvrdi, situacija drukčija. "Režim vidi da je raspoloženje među biračima negativno, a izbori više nisu siguran teren. Ako ih raspišu, mogu izgubiti. Ako ne, ispadaju slabi i gube popularnost", kaže Bursać za Novu.rs.

Zanimljivo je i to što režimski mediji posljednjih mjeseci ne objavljuju istraživanja javnog mnijenja koja tradicionalno prikazuju SNS kao nedodirljivog favorita. To je, prema mišljenju analitičara, još jedan signal da vlast nije sigurna u ishod potencijalnih izbora. U međuvremenu, lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru mogli bi poslužiti kao test i za vlast i za oporbu. Upravo tu će, kažu analitičari, režim vidjeti koliko prostora još ima za političke manevre – i koliki je rizik eventualnih manipulacija.

Bez obzira na konačnu odluku, režim se, čini se, nalazi u vrlo nezahvalnoj poziciji – između pritiska studenata i opozicije s jedne strane, i vlastite nesigurnosti s druge. Ako se izbori ipak ne raspišu u traženom roku, politička temperatura u Srbiji zasigurno će nastaviti rasti.