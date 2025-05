Ana Brnabić s partnericom ima sina, a nije se mogla upisati kao majka niti ga odvesti na odmor u inozemstvo

Predsjednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić nedavno je davala izjave uoči skupa Vučićevih pristaša. Zbog nemogućnosti izgovaranja jednostavne izreke odmah su krenuli komentari na X-u na njezin račun. Brnabić se tijekom obraćanja medijima htjela pozvati na izreku "Tko se mača laća, od mača će i poginuti", no to joj nikako nije polazilo za rukom. Počelo je ovako: "Tko se lača mati..." Naposljetku je izgovorila, ali ne do kraja. "Tko se mača lati, od mača će i pa je l'...", rekla je. Taj isječak ekspresno se proširio društvenim mrežama, a već su krenule i razne fore.

"Dame i gospodo, bivša premijerka, predsjednica Skupštine Srbije, Ana 'Lača Mati' Brnabić!", "Je l' ovo stvarno bilo ovako?", "Ana Brnabić, znate li za onu narodnu poslovicu - zutanje je ćlato?", "Uvijek govori malo, ali glupo", "Možda je Ana pisala ono 'ćaci' na školi", "Recite mi da ovo nije AI", bili su samo neki od komentara. Inače, kada je riječ o njezinu životu, ona je pripadnica LGBTQ+ zajednice, a s partnericom Milicom Đurđić ima sina Igora. Dijete su dobile s pomoću izvantjelesne oplodnje, a rodila ga je Milica.

Naime, Brnabić je u vezi već više od petnaest godina s liječnicom, a u javnosti se rijetko zajedno pojavljuju. Ono što je zanimljivo jest da Ana nije mogla biti upisana kao majka Igora zbog tamošnjeg zakona. Inače, ako se prisjetimo, one su odlučile postati majke 2018. godine. Također, Ani Brnabić bilo je onemogućeno sina upisati u vrtić ili ga odvesti na odmor u inozemstvo ako nema odgovarajuću papirologiju.

O sinu i nevjenčanoj supruzi ne govori često, a jednom je prilikom gostovala u zabavnoj emisiji srpskog medija Pink, "AmiGshow" te otkrila nekoliko detalja. - Neku večer sam došla poslije svih sastanaka kući. Kako samo uvečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić 'Veseli zečići', stalno ga gledamo. Ima ta epizoda u kojoj se oni igraju i jedan mali ostalima smeta s trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom? - ispričala je Brnabić, a koja u posljednje vrijeme, dok traju studentski prosvjedi nije omiljena među tamošnjim stanovništvom.

Također, otkrila je i to da je ona blaži roditelj, ali ipak voli da netko u kući drži disciplinu. Navela je da joj Milica kupuje odjeću, a otkrila je da je i u odličnim odnosima s majkom i bratom. Jednom je prilikom dodala i to da njezin sin Igor obožava slušati glazbu, a često posjećuju i Beogradsku filharmoniju.