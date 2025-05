Studenti u Srbiji imaju visoku podršku, traži se raspuštanje parlamenta: 'Oni imaju najveći legitimitet u državi'

Studenti koji pola godine prosvjeduju protiv režima Aleksandra Vučića, jasno su ovih dana dali do znanja kako nakon višemjesečne mirne borbe za ispunjenje svojih zahtjeva, prelaze na novu fazu političkog djelovanja, a to znači traženje raspuštanja srbijanskog parlamenta i raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.

Zadnje istraživanje organizacije CRTA pokazalo je da raste nezadovoljstvo vlašću, a da student i nakon višemjesečne borbe imaju visoku podršku od čak 59 posto. Dinko Gruhonjić, novinar i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, jedan je od žešćih kritičara Vučićevog režima i česta meta napada režima, za Večernji list kaže da je s obzirom na sve okolnosti zahtjev studenata za izvanrednim izborima potpuno očekivan.

“Jer duboka društvena kriza u kojoj se Srbija nalazi zaslugom Vučićevog režima mogla je možda da se riješi ili nekakvom revolucijom pod navodnicima ili onim što je u svakom slučaju poželjnije demokratskim putem, odnosno izborima. Tako da mislim da je to dio procesa političkog odrastanja studentskog pokreta. Oni imaju uvjerljivo najveći društveni i politički legitimitet u državi. I moje mišljenje je da svi društveno politički akteri, uključujući i opozicijske stranke, treba da podrže listu koju će podržati studenti u blokadi i da svi svoje resurse zapravo stave na raspolaganje toj listi kako bi se mogao bi mogla pobijediti i ova aždaja koruptivno kriminalna koja sebe eufemistički naziva Srpska napredna stranka”. Naš sugovornik upozorava na jednu važnu činjenicu.

“ Ja ne mislim da će biti moguće očekivati bilo kakve ustupke od strane Vučićevog režima kad su izborni uvjeti u pitanju. S druge strane, mislim da će zbog toga Vučićev režim biti pod dodatnim pritiskom Bruxellesa, prije svega koji očigledno malo po malo za naš ukus presporo, ali u svakom slučaju mijenja retoriku prema samom Vučića i prema studentskim i građanskih prosvjedima u Srbiji. Podsjećam da je misija OESS a još u prosincu 2023. kad su bili posljednji izbori zapravo donijela preporuke što sve treba da se mijenja da bi Srbija dobila prvi put nakon trinaest godina Vučićeve vlasti, fer i demokratske izborne uvjete. Siguran sam da će Bruxelles insistirati na ispunjavanju tih uvjeta i sada zapravo ulazimo u jednu konkretnu političku utakmicu. Ovaj režim ima veliku prednost zato što ima sve poluge moći u svojim rukama, ali s druge strane, po mom sudu studenti imaju još veću prednost zato što imaju najveću popularnost u društvu i zato što imaju najveći politički legitimitet”, zaključuje Dinko Gruhonjić.

Iz oporbenog “Zeleno levog fronta” poručuju da su student opravdano zatražili izvanredne izbore, jer je SNS izgubio legitimitet da vodi Srbiju, ističe Biljana Đorđević, kopredsjednica ZLF-a u izjavi za Večernji list.

"Kako smo i sami nastali kao politička organizacija nakon masovnih prosvjeda protiv rušenja u Savamali i Beogradu na vodi, naravno da podržavamo političko organiziranje studenata posebno i zato što bez politički osviještenih i organiziranih mladih nema pobjede naprednjačkog režima. A bez razvlašćivanja naprednjaka, ne možemo doći ni do bazične a kamoli dubinske demokratizacije Srbije - stoga je jasno da nam je to prvi cilj i da ćemo učiniti sve da do toga dođe što znači da ćemo podržati rješenje za koje mislimo da je najučinkovitije vodi do toga. O modalitetima tih rješenja svakako će odlučivati tijela ZLF. Što se tiče izbornih uvjeta, oni se nisu poboljšali. Dva osnovna zahtjeva - revizija biračkog spiska i izbor novog nezavisnog Savjeta REM-a (Regulatorno tijelo za elektronske medije), dio su i Reformske agende za Srbiju. Raspisan je natječaj za izbor članova Savjeta REM-a nakon što su predstavnici civilnog društva i opozicije spriječili prethodni nezakonito vođen postupak, ali ako bi se ispoštovao zahtjev studenata za raspuštanje Narodne skupštine REM-a ne bi mogao biti izabran jer su sada ta dva studentska zahtjeva u koliziji. Za reviziju biračkog spiska potrebno je najmanje 6 mjeseci. Zato smo mi i tražili prijelaznu Vladu narodnog povjerenja koja bi imala zadatak ispuniti neke bazične uvjete za slobodne i poštene izbore, ali pošto se to nije dogodilo, mora će se ići težim putem", upozorava Biljana Đorđević.

"Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je ovaj tjedan studentima iz Moskve poručio kako neće dugo čekati na izbore, ali nije ništa precizirao. Vučić je nedugo nakon te izjave dao drugu u kojoj je opet ponovio kako je pobijedio obojenu revoluciju uvezenu izvana i naglasio kako ga ne zanimaju zahtjevi „blokadera“.

„Propali su njihovi „Majdani, završeno je s njihovim „Majdanima“, daleko su oni od Ukrajinaca. Trla, baba lan!“ Protiv izvanrednih izbora koje traže studenti izjasnio se i Ivica Đačić, ministar unutarnjih poslova, ističući kako nema razloga za njih. Poslao je ironičnu poruku studentima, „Oni koji traže izbore ne razumiju da to može biti kraj njihovog sna, da mogu nešto da naprave na tim izborima“.

Studentski zahtjev oštro je napao donedavni premijer Miloš Vučević, formalni predsjednik SNS-a koji je poručio: „Mi smo spremni da razgovaramo, izbori su uvijek tema u politici. Ali da mi sudjelujemo u nečemu što bi nas vodilo u katastrofu za državu, tu priču nećete gledati, rekao je Vučević za režimski TV Hepi.

„Što se tiče izjave Vučevića, ona me ne iznenađuje. Procurile su informacije jednog lokalnog odbora SNS-a, koji su otkrili čačanski novinari, da oni čekaju da se prosvjedi ispumpaju, pa da se onda na jesen ili zimu raspišu izbore kad se stabiliziraju. Samo je pitanje mogu li uopće da se stabiliziraju, no svakako mogu da odugovlače i da biraju trenutak. Mislim da im je strategija rizična i da je pitanje samo koliko ćemo još vremena čekati na početak razvlašćivanja“, kazala je Biljana Đorđević.

Vučić koji jednu priču priča Americi, drugu Rusiji, treću Kinu, a četvrtu Europskoj uniji, a petu vlastitom narodu, vlast će braniti svim sredstvima. Puno je toga u igri, ali kako stvari stoje narodni bunt koji predvode studenti za sada ne pokazuje tendenciju smirivanja.

Koliko god tvrdio da je pobijedio „obojenu revoluciji“, to više izgleda kao hrabrenje samog sebe, srbijanski vladar i dalje ima narodni bunt protiv sebe, koliko god on to negirao. A izbori kad god da se dogode, bit će najvažniji izbori u susjednoj Srbiji u zadnjih 30 godina.