HZJZ: 'Virus ebole ne prenosi se zrakom poput virusa gripe'

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je javnozdravstvenu ugrozu od međunarodnog značaja zbog epidemije ebole u DR Kongu i Ugandi. - Ebola je rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole. Prenosi se izravnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, bilo živih ili preminulih. U to je uključen i nezaštićen spolni odnos s pacijentima, kod kojih je virusna nukleinska kiselina detektirana i do 193 dana nakon njihovog potpunog oporavka od bolesti. Stoga stvarna vjerojatnost prijenosa virusa ebole spolnim putem od strane osobe koja je preboljela ebolu nije poznata. Bolest se može dobiti i izravnim kontaktom s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama zaraženih divljih životinja, živih ili uginulih, poput majmuna, šumskih antilopa i šišmiša. Virus ebole ne prenosi se zrakom poput virusa gripe. Bolest iznenada započinje dva dana do dvadeset jednog dana nakon izlaganja virusu pojavom groznice, bolova u mišićima, slabosti, glavobolje i grlobolje. Sljedeću fazu bolesti obilježavaju povraćanje, proljev, osip i neispravan rad jetre i bubrega. Neki pacijenti imaju obilna unutarnja i vanjska krvarenja te im prestane raditi više organa. Ne postoji cijepljenje protiv ebole uzrokovane Bundibugyo virusom, niti specifično liječenje od bolesti - navodi se u priopćenju HZJZ-a.

Čak i ako živite u zaraženim područjima ili ste putovali tamo, rizik od zaraze virusom ebole izrazito je malen, dodaju u HZJZ-u, osim ako ste bili u izravnom kontaktu s tjelesnim tekućinama osoba oboljelih od ebole, odnosno živih ili uginulih životinja. U kontakt s tjelesnim tekućinama uključen je i nezaštićen spolni odnos s pacijentima koji su se potpuno opravili od ebola virusne bolesti.

Uobičajenim kontaktom s ljudima koji ne izgledaju bolesno, na javnim mjestima, ne prenosi se virus ebole. Zaraženi ljudi, u vrijeme inkubacije, dakle prije pojave znakova bolesti, nisu zarazni za okolinu, jer počinju izlučivati virus tek kada se pojave znakovi bolesti (povišena tjelesna temperatura, povraćanje, proljev, glavobolja, grlobolja…). Virusom ebole ne može se zaraziti putem predmeta, osim ako su svježe kontaminirani krvlju i tjelesnim tekućinama bolesnika, namirnica (osim mesa zaraženih životinja) ili kupanjem u bazenu. Komarci ne prenose virus ebole. Virus ebole jednostavno se uništava sapunom, dezinfekcijskim sredstvima, sunčevim zrakama ili sušenjem. Pranje rublja kontaminiranog tjelesnim tekućinama u perilici za rublje uništit će virus ebole koji živi vrlo kratko na površinama koje su na suncu ili posušenim površinama.

Od početka svibnja do 18. svibnja 2026. godine prijavljeno je 482 sumnji na ebolu, uključivši 116 sumnji na smrt od ebole u Demokratskoj Republici Kongo, provinciji Ituri. Među umrlima ima i zdravstvenih radnika koji su skrbili o pacijentima. Među 13 humanih uzoraka testiraniih na virus ebole, u osam je potvrđeno da su uzrokovani Bundibugyo virusom (podvrsta virusa ebole). Također, u glavnom gradu Ugande, Kampali, kod dvije osobe, od kojih je jedna umrla, potvrđena je ebola. Moguće je da je broj oboljelih i umrlih veći od broja potvrđenih slučajeva. Za Bundibugyo virus nema cjepiva niti specifičnog lijeka. Trenutno postoji rizik od zaražavanja ebolom u provinciji Ituri (DR Kongo) i Kampali (Uganda), a nije moguće isključiti mogućnost zaražavanja u drugim dijelovima ove dvije države pa se u Hrvatskoj za sve putnike povratnike iz tih zemalja provode mjere zdravstvenog nadzora u trajanju od 21 dan.

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti osobe koje dolaze iz zemalja u kojima ima ebole trebaju se temeljem rješenja graničnog sanitarnog inspektora podvrgnuti zdravstvenom nadzoru po ulasku u Hrvatsku. Rizik da ste bili izloženi virusu ebole izrazito je malen ako niste bili u bolnici u DR Kongu i Kampali i ako niste sudjelovali u zbrinjavanju oboljelih od ebole, napominju. - Međutim, ako razvijete povišenu tjelesnu temperaturu, groznicu, proljev, osjetite neobjašnjiv umor ili druge ozbiljne simptome (npr. povraćanje, neobjašnjiva krvarenja i tešku glavobolju) unutar tri tjedna nakon povratka iz zemalja u kojoj ima ebole,

ili ste bili u izravnom kontaktu s tjelesnim tekućinama živih ili preminulih osoba, odnosno živih ili uginulih životinja, uključujući nezaštićen spolni odnos s bolesnicima koji su se oporavili od ebole, obavezno je da odmah potražite liječničku pomoć uz napomenu gdje ste putovali jer je moguće da su simptomi rezultat zaraze virusom ebole ili nekom drugom bolešću, poput malarije ili žute groznice, što treba odmah ispitati i započeti liječenje.- ističu u HZJZ-u.