Vučić očekuje veliki rat, a stranu će izabrati kad vidi tko pobjeđuje

Ona narodna poslovica "umiljato janje dvije majke siše" morala je nastati pri profiliranju nekog lika koji je pljunuti Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Niti je on, istina, umiljat, niti je janje, ali da siše dvije, a po potrebi i više svjetskih političkih majki, to neprestano dokazuje. I kad pomisliš da je kraj, da Vučko neće više moći sjediti na nekoliko stolaca istodobno, on optrči novi krug i opet iznova sjedne na barem dvije. Nastupio je na srbijanskoj TV Prvoj i u iscrpljujućem intervjuu opet je naciji objasnio što se događa, što će se tek dogoditi i što će potom biti sa Srbijom. Sada predviđa eskalaciju, sveopći rat, i kaže da predstoji najveća kriza od Drugog svjetskog rata.