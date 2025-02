Vučić ne može doći sebi od sreće, najavljuje istrage: Svašta će tu isplivati, svašta će tu biti

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da američku agenciju za međunarodni razvoj USAID vodi „gomila radikalnih luđaka" koje će sve najuriti. To dolazi nakon što je Trumpova administracija već na tri mjeseca zamrznula sve projekte USAID-a u svijetu, osim neke strogo humanitarne pomoći. Nedostupna je i web stranica ove organizacije koja je godišnje raspolagala s 43 milijarde dolara, mnogi zaposleni su otpušteni ili poslani na prinudne odmore. Time su vjerojatno pogođene stotine tisuća ljudi na svijetu koji su – od Afganistana, Indije, preko Pojasa Gaze pa do Balkana – na ovaj ili onaj način surađivali s USAID-om. Krugovi oko Trumpa čak razmatraju ukidanje cijele te neovisne agencije. Elon Musk tvrdi da je s time suglasan i Trump, piše DW.

Taj utjecajni Trumpov šaptač je označio USAID „zmijskim leglom radikalnih marksista koji mrze Ameriku" i „kriminalnom organizacijom". Također je tvrdio da je USAID koristio novac poreznih obveznika za „financiranje istraživanja biološkog oružja – uključujući covid-19 – koje je ubilo milijune ljudi". On nije precizirao navode koje je prethodna američka administracija povezivala s ruskom kampanjom dezinformacija. Više američkih medija, među njima CNN i New York Times, prenijelo je da su Muskovi ljudi u središnjici USAID-a u Washingtonu pokušali doći do povjerljivih informacija. Dvoje čelnih ljudi su to odbili i nakon toga su dobili otkaz.

„Šanse su manje od jedan posto da u naredna tri mjeseca uplate i dinar, iako imamo potpisan ugovor", kaže jedan izvor DW-a iz Srbije, čija organizacija je ranije dobivala donacije preko USAID-a. „I poslije toga, šanse su minimalne da odatle stiže novac dok je Trump tu", dodaje ovaj izvor. Tako su u velike nevolje dopale neke od nevladinih organizacija i malih neovisnih, često lokalnih medija. Već je obustavljen projekt „Pravda za sve" koji je provođen u suradnji s Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM). Novac preko USAID-a dobivali su istraživački kolektivi poput BIRN-a ili organizacije koja prati izbore i demokratski razvoj CRTA. Često su u pitanju organizacije kritične prema vlastima u Srbiji ili pak mediji koje nije uspio kupiti nitko blizak Srpskoj naprednoj stranci (SNS) i koji izvještavaju profesionalno. Ali, mnogi ukazuju na to da je zapravo najviše novca do sada dobila – država, kao i lokalne samouprave. Tijekom 2022. godine, USAID je obilježavao dvadeset godina rada u Srbiji i tada priopćio da je u tom razdoblju rasporedio 882 milijuna dolara – u rad lokalnih samouprava, nabavku vozila saniteta, jačanje ekonomije i pravne države. „Kad odete u sud, teško da ćete naći jedan kompjuter, jednu stolicu, stol, bilo što, da nemate naljepnicu da je to financirala ili EU ili USAID", rekao je za N1 pravnik Mihailo Pavlović koji surađuje s više nevladinih organizacija.

USAID je tijekom brojnih godina u Srbiji surađivao s oko 500 organizacija civilnog društva i oko 250 medija. Sudjelovao je u formiranju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) čija je visoka dužnosnica bila sadašnja predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Ipak, vlasti u Srbiji su ukidanje američke razvojne pomoći dočekali razdragano, uz poruke da Washington više ne financira „obojene revolucije". Predsjednik Aleksandar Vučić je i prosvjede protiv vlasti opisao kao posljednji trzaj prije nego što im Trump zavrne slavinu. „I sad se topi i rastače na sve strane. I tu će posljedice biti nevjerojatno pozitivne, ali bit će naravno i puno ne lakih i ne jednostavnih stvari, jer svašta će da ispliva, i oko financiranja, svašta će tu da bude", rekao je on. Istaknuti zastupnik SNS-a i odvjetnik Vladimir Đukanović je pozvao na „ozbiljnu istragu" svih projekata koje je u Srbiji financirao USAID.

Izvori DW-a vjeruju da Vučić preko Trumpovog čovjeka Richarda Grenella može imati izvjesni utjecaj u Washingtonu, posebno jer je odlučan da zemljište Generalštaba u Beogradu pokloni Trumpovom zetu kako bi ovaj ondje gradio hotel. „Ako je tako, onda teško da će se Amerikanci tijekom Trumpovog mandata vratiti financiranju civilnog sektora i medija u Srbiji", kaže jedan naš sugovornik.