Kako je Musk u dva tjedna kreirao potpuni kaos: Dijelu javnih službenika zaključali urede, onemogućili pristupe računalima

U dramatičnom početku veljače 2025. godine, najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk pokrenuo je val kontroverznih promjena u američkoj saveznoj vladi, izazivajući zabrinutost zbog koncentracije moći i demokratskog nadzora. Nakon što ga je predsjednik Donald Trump imenovao "posebnim vladinim službenikom", Musk je dobio ured u kompleksu Bijele kuće i vladinu email adresu. Iako ne prima plaću, dobio je značajne ovlasti za smanjenje veličine federalne vlade kroz novoosnovani Odjel za vladinu učinkovitost (DOGE).

- Teško mi je sjetiti se ikoga tko je u tako kratkom vremenu ostvario toliku moć i kontrolu nad vladinim operacijama kao što je to učinio on u proteklom tjednu - izjavila je za CNN Kathleen Clark, profesorica prava na Sveučilištu Washington, stručnjakinja za vladinu etiku.

Kritičari optužuju Muska i njegove suradnike za kršenje zakona namijenjenih zaštiti sigurnosti saveznih podataka, istovremeno nastojeći smanjiti ili u potpunosti ukinuti agencije potezima koji bi zahtijevali odobrenje Kongresa. Nakon nekoliko dana šutnje o Muskovom radnom statusu, Bijela kuća je u ponedjeljak objavila da Musk službeno djeluje kao posebni vladin zaposlenik.

Jedna od najdramatičnijih Muskovih akcija bilo je iznenadno zatvaranje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Objava o gašenju ove ključne humanitarne organizacije došla je preko Muskove društvene mreže X izazivajući val međunarodnih reakcija i protesta. Muskovi suradnici, poznati kao "DOGE Kids", preuzeli su kontrolu nad sustavima plaćanja Ministarstva financija, što je dovelo do sukoba s dugogodišnjim zaposlenicima. Nekoliko visokih dužnosnika koji su se protivili njihovim postupcima brzo je uklonjeno s položaja. Demokrati su žestoko kritizirali Muskove poteze, sa senatorkom Elizabeth Warren koja je istaknula: "Nitko nije izabrao Elona Muska."

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, nedugo nakon Trumpove inauguracije, najviši karijerni zaposlenici u USAID-u - agenciji koju je Musk okarakterizirao kao "kriminalnu organizaciju" koja bi trebala "prestati postojati" - stavljeni su na neposredni dopust. Cijeli izvršni tim i svi zamjenici u agenciji, koja godišnje raspoređuje milijarde dolara u humanitarnoj pomoći i razvojnom financiranju, odjednom su nestali sa svojih pozicija. Prema izvorima, osoblje iz Muskovog ureda potom je pokušalo fizički pristupiti sjedištu USAID-a u Washingtonu, DC, ali su ih zaustavili. DOGE osoblje inzistiralo je da ih puste unutra, prijeteći pozivanjem američkih maršala kako bi im se omogućio pristup, tvrde dva izvora. DOGE tim želio je dobiti pristup sigurnosnim sustavima USAID-a i personalnim datotekama, navode tri izvora. Dva od tih izvora također su izjavila da je DOGE osoblje tražilo pristup klasificiranim informacijama, kojima mogu pristupiti samo oni s odgovarajućim sigurnosnim odobrenjem i specifičnom potrebom za znanjem. Na kraju su uspjeli ući u sjedište. U nedjelju navečer, Musk je objavio da je Trump pristao na gašenje agencije. Do ponedjeljka je državni tajnik Marco Rubio najavio da je preuzeo ulogu vršitelja dužnosti administratora USAID-a. Web stranica agencije bila je nedostupna, a preostalom osoblju naloženo je da radi od kuće.

Zabrinutost zbog koncentracije moći pojačana je činjenicom da je Musk najveći donator Trumpove kampanje s četvrt milijarde dolara. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da Muskove tvrtke, posebno SpaceX, imaju milijarde dolara vrijedne ugovore s vladom. Kao posebni vladin službenik na 130 dana, Musk nije obvezan javno objaviti svoje financije.

Predsjednik Trump dosljedno brani Muskove postupke, tvrdeći da ima potpunu kontrolu nad situacijom. "Elon ne može i neće ništa učiniti bez našeg odobrenja," izjavio je Trump, dodajući da je "impresioniran" Muskovim radom na smanjenju troškova.

Ovaj dramatični period u američkoj politici otvorio je brojna pitanja o granicama izvršne vlasti i ulozi privatnih poduzetnika u vladinom aparatu. Dok podržavatelji hvale učinkovitost i odlučnost, kritičari upozoravaju na opasnosti koncentracije moći u rukama neizabranih pojedinaca i potencijalno kršenje ustava.

>>FOTO Trump oduševio u prepunoj areni: Potpisivao dokumente pa publici bacio kemijske olovke>>