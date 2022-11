Upaljen meteoalarm za cijelu Hrvatsku: Na Jadranu jaka bura, u gorju moguć i snijeg

Vrijeme će danas biti umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice maglovito. Uglavnom na otocima povremeno može pasti malo kiše, a prema večeri u gorju, ponajprije Like, malo susnježice ili snijega, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 5 do 10 na kopnu i od 13 do 17 °C duž obale.

Foto: DHMZ

Za područje cijele Hrvatske izdana su upozorenja. Sjeverna Dalmacija, Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić označeni su narančastim upozorenjem, što vrijeme opisuje kao opasno, a ostatak zemlje je u žutom.

Narančasta upozorenja izdana su zbog mjestimice vrlo jake bure, odnosno mjestimice olujne na području Velebitskog kanala.

Foto: DHMZ

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navodi DHMZ.

