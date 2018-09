Vraća li se ljeto? Evo što kažu prognoze

Jesen nam pomalo stiže, a gotovo u cijeloj Hrvatskoj ovog vikenda padal je kiša. Slično će biti i sutra, prvog dana nove školske godine, kaže RTL-ova prognostičarka Dunja Mazzocco Drvar.

- Vikend nam je donio pravi jesenski ugođaj, a kiše će biti i noćas i sutra. Najveća je vjerojatnost za nju u Dalmaciji i na dubrovačkom području gdje će, nakon noćnih obilnih izljeva, još biti sporadičnih pljuskova. I u sjevernoj Hrvatskoj padat će povremeno kiša, ali će biti uglavnom slabija nego tijekom vikenda. Najmanju šansu da pokisnu imaju školarci na riječkom području, ali i ondje ipak valja imati kišobran, za svaki slučaj. Čak i tamo gdje kiša ujutro više neće padati bit će mokro od noćnih pljuskova pa bi, osim slojevite, ali ipak lagane odjeće, dobro došla i neka konkretnija obuća - kaže Mazzocco Drvar te dodaje kako će se djeca na moru još moći kupati, no pravo ljetno vrijeme neće se vratiti.

- Zadržavat će se uobičajeno toplo ili samo malo toplije od rujanskog prosjeka, na kopnu uglavnom od 20 do 25, na moru malo iznad 25 stupnjeva. No, od sljedećeg vikenda nadalje izgledno je kišovito vrijeme pri čemu mislim i na veću količinu od uobičajene, ali i na više kišnih dana nego što smo to imali proteklih godina - kaže RTL-ova prognostičarka.

