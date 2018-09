Stižu pljuskovi i grmljavine, evo kakva nas temperatura zraka očekuje

Hrvatsku danas očekuje promjenjivo vrijeme, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguća obilnija oborina, a najmanje kiše očekuje se na krajnjem istoku te osobito jugu zemlje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar na kopnu bit će uglavnom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo koje će navečer na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka na zapadu od 21 do 26, a u Dalmaciji i u Slavoniji i Baranji od 25 do 30 stupnjeva Celzija, prognoziraju iz DHMZ-a.

