'Vozač autobusa branio se šutnjom. Sutra odluka o istražnom zatvoru'

Osumnjičeni 52-godišnji državljanin Kosova, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće na autocesti kod Slavonskog Broda u kojoj je poginulo 10 osoba, a ozlijeđeno više od 40, doveden je na Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu gdje je ispitan.

"Branio se šutnjom, nismo dobili njegovu obranu. Bit će doneseno rješenje o provođenju istrage. Nakon toga će u ovom državnom odvjetništvu biti predložen istražni zatvor o kojem će se odlučivati sutra u 9 sati u Slavonskom brodu. Nakon ispitivanja vraćen je pritvorskom nadzorniku s tim da ga nadzornik mora sutra u 9 dovesti na dokazno ročište", kazao je zamjenik županijske državne odvjetnice u Brodu Franjo Kopunić.

Kopunić je dodao da vozač ima branitelja.

Kako je izvijestila brodsko-posavska policija, trenutačno je za osam poginulih osoba utvrđen identitet, dok se za dvoje poginulih nastavlja postupak utvrđivanja identiteta.

Policija je očevidom, uz nazočnost državnog odvjetnika, utvrdila da je do prometne nesreće došlo tako da je 52-godišnji državljanin Kosova upravljao autobusom kosovskih nacionalnih i registarskih oznaka južnom kolničkom trakom autoceste A3 Bregana – Lipovac iz smjera zapada u smjeru istoka. Došao je do 211. kilometra autoceste A3, no nije se kretao sredinom obilježenog prometnog traka, već je vozilom prešao na travnatu površinu, a potom je došlo do prevrtanja autobusa na bočnu stranu. Na mjestu događaja intervenirali su i pripadnici vatrogasnih postrojbi i društava radi izvlačenja tijela unesrećenih. U ovoj prometnoj nesreći smrtno je stradalo 10 osoba, 15 osoba zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 30 osoba lakše tjelesne ozljede. Ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu u Slavonskom Brodu gdje im je pružena liječnička pomoć i gdje su zadržane na daljnjem liječenju. Od 7.40 sati bio je zaustavljen promet na toj dionici autoceste A3 te preusmjeravan obilazno. U 11.35 sati pušten je jednim prometnim trakom.