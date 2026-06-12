Potvrđena optužnica protiv Ivana Čehoka i Davora Patafte

Uhićen je 2011. Prvo suđenje je počelo 2015. Okončano je 2018., djelomično osuđujućom, djelomično oslobađajućom presudom, s tim da je on tada bio osuđen na dvije godine zatvora. No 2021. Vrhovni sud je potvrdio oslobađajući dio te presude, a ukinuo osuđujući naloživši novo suđenje. Koje će možda sada i početi jer je optužnica koju je USKOK ponovo podigao u veljači 2025., nakon što im je sud onu raniju vratio na doradu zbog tvrdnji obrane da je dio tih optužbi otpao nakon što je Vrhovni sud potvrdio oslobađajući dio presude, sada postala pravomoćna.

Presjek je to jednog od predmeta u kojem je optužen Ivan Čehok, nekadašnji gradonačelnik Varaždina. Koji je u trenutku kada je ta priča pokrenuta i bio gradonačelnik Varaždina. Čehok odavno nije gradonačelnik Varaždina, ali će zagrebački Županijski sud pohoditi zbog optužbi koje mu USKOK stavlja na teret iz vremena kada je bio na čelu Varaždina. Osim njega, na optuženičku klupu će ponovo sjesti i Davor Patafta i Narcisa Huljev, a optužene su i tri Pataftine tvrtke: Vadom ulaganja d.o.o. (ranije T7 Grupa d.o.o.), T&H Invest d.o.o. (ranije Vis d.o.o.) te Winair d.o.o.

Radi se o optužbama koje datiraju iz 2008. te se odnose na zamjene zemljišta između Grada Varaždina i tvrtki Davora Patafte, gradnju POS-ovih stanova te uzimanje u zakup prostora na varaždinskom aerodromu... Čehok je 2018. bio osuđen na dvije godine zatvora, Patafta na godinu i osam mjeseci zatvora, a Narcisa Huljev na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i pol zatvora. Bile su izrečene i novčane kazne dvjema Pataftinim tvrtkama koje su trebale platiti kaznu nešto manju od pola milijuna kuna. Osim toga, optuženici su u osuđujućem dijelu presude solidarno morali vratiti oko pet milijuna kuna, za koliko je po tim točkama oštećen Grad Varaždin. No ta je presuda 2021. ukinuta pa će cijela ta priča koja se po sudovima povlači 15 godina, početi iz početka.

U međuvremenu, nedavno je Čehok, nakon 13 godina sudovanja, pravomoćno oslobođen optužbi u drugom postupku u kojem ga je USKOK teretio da je zamjenama zemljišta Grad Varaždin oštetio za 723.000 eura. Osim njega su bili optuženi i poduzetnik Miroslav Bunić i Zlatko Horvat, koji je bio Čehokov dogradonačelnik. I njih su dvojica pravomoćno oslobođeni tih optužbi.