'Volio bih da me napadnu desničarski radikali, onda bih znao da sam na pravom putu'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je u Jasenovcu kako bi bio sretan da ga napadne šačica radikala, marginalnih desničarskih skupina zbog onog što govori jer bi "onda znao da je na pravom putu".

"Ja uvijek govorim isto, moji su stavovi uvijek isti, a volio bih da moje izjave u cijelosti prenesete, a još bih bio sretniji da me šačica radikala, marginalnih desničarskih skupina napadne zbog mog govora jer bih onda znao da sam na pravom putu", rekao je nakon svečanog polaganja vijenca u kripti jasenovačkog spomenika - Cvijeta zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Na pitanje novinara hoće li nakon prekida suradnje s bivšim koalicijskim partnerom Zlatkom Hasanbegovićem vratiti ime Trga maršala Tita, Bandić je ponovio da je njegov prijedlog bio da se trg preimenuje u Trg Republike Hrvatske.

[video: 29599 / ]

"To je moj prijedlog, a ne Hasanbegovića, kojem dajete toliku važnost. Najljepši trg mora nositi ime zemlje kojoj ponosno pripadamo i ja i vi. Samo u totalitarnim sustavima se trgovi zovu po živim osobama. Živi ljudi ne dižu sebi spomenike, nego su spomenici njihova djela, a treba li trg maršala Tita biti negdje drugdje, to ćemo vidjeti", rekao je Bandić.

Kraus: Sad kad znamo da je 'Za dom spremni' ustaški pozdrav, vrijeme je da prijeđemo s riječi na djela

Predsjednika Židovske općine Ognjena Krausa novinari su pitali hoće li i ove godine biti tri svečanosti obilježavanja proboja iz Jasenovačkog logora.

Nije konkretno odgovorio, ali je rekao: "Kao što ste vidjeli, gospođi predsjednici Republike je trebalo četiri godine da nauči što je pozdrav 'Za dom spremni'. Sada kad smo to naučili i kada znamo da je to ustaški pozdrav, a to smo čuli i od Vlade i od Sabora, mislim da je vrijeme da prijeđemo s riječi na djela, da maknemo znamenja i učinimo nešto za edukaciju. Lani je Spomen-područje posjetilo samo 15 škola, to jest oko 200 djece", rekao je Kraus.

Istaknuo je da smo na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta slušali govor kardinala Bozanića, koji je on pozdravio.

"Ali nekoliko dana kasnije smo imali promociju one sramotne knjige u Šibeniku i Puli, što znači da mi deklarativno radimo sve, ali drugo govorimo, a treće mislimo. Nitko ne misli da je hrvatski narod genocidan, ali Hrvatska mora obračunati sa svojom prošlošću i da krenemo u budućnost", rekao je Kraus.

Riječ je o knjizi slovenskog publicista Romana Leljaka "Mit o Jasenovcu".