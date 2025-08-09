Naši Portali
INTERVJU SARIT MICHAELI

Voditeljica iz izraelske organizacije B'Tselem: 'Genocid u Gazi može zaustaviti samo val pritisaka iz svijeta'

Autor
Branimir Pofuk
09.08.2025.
u 15:42

B'Tselem je jedan od najsnažnijih glasova koji u Izraelu i u svijetu upozorava na nasilje koje država provodi nad Palestincima, a ovih je dana objavio potresan izvještaj o Gazi pod naslovom 'Naš genocid'

B'Tselem, izraelski informativni centar za ljudska prava na okupiranim palestinskim područjima, osnovan je 1989. s ciljem dokumentiranja i javnog razotkrivanja kršenja ljudskih prava pod izraelskom okupacijom. Od tada do danas B'Tselem je unutar Izraela i u svijetu postao jedan od najsnažnijih, najuvaženijih i najvjerodostojnijih glasova koji upozorava na nepravdu i nasilje koje država provodi nad Palestincima. Ovih je dana, istodobno kad i organizacija Liječnici za ljudska prava, B'Tselem objavio opsežan i potresan izvještaj o Gazi pod naslovom "Naš genocid". Tim smo povodom razgovarali sa Sarit Michaeli koja se B'Tselemu pridružila 2004. godine, a već godinama vodi odjel međunarodnih poslova i zagovaranja. Razgovarali smo putem internetske videoveze.

MP
marinko.przolica
17:29 09.08.2025.

B'Tselem je u Izraelu otprilike isto što i documenta i slične iz vana financirane NGO. Dok ovi naši stalno pokušavaju hrvate prikazati ust...ma ovi njihovi Izrael pokušavaju prikazati kao državu kojoj desničari tlače lijeve židove i palestince... Paš me zanima što se događa s takvima u gazi... vjerojatno kao i ostali ljevičari, homoseksualci i sl. lete s visokih zgrada uz odobravanje okupljene mase...

