Voditeljica iz izraelske organizacije B'Tselem: 'Genocid u Gazi može zaustaviti samo val pritisaka iz svijeta'

B'Tselem, izraelski informativni centar za ljudska prava na okupiranim palestinskim područjima, osnovan je 1989. s ciljem dokumentiranja i javnog razotkrivanja kršenja ljudskih prava pod izraelskom okupacijom. Od tada do danas B'Tselem je unutar Izraela i u svijetu postao jedan od najsnažnijih, najuvaženijih i najvjerodostojnijih glasova koji upozorava na nepravdu i nasilje koje država provodi nad Palestincima. Ovih je dana, istodobno kad i organizacija Liječnici za ljudska prava, B'Tselem objavio opsežan i potresan izvještaj o Gazi pod naslovom "Naš genocid". Tim smo povodom razgovarali sa Sarit Michaeli koja se B'Tselemu pridružila 2004. godine, a već godinama vodi odjel međunarodnih poslova i zagovaranja. Razgovarali smo putem internetske videoveze.