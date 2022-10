Vlasnik farme u Italiji tražio 700.000 eura za obnovu farme koja nije radila za potresa 2012.

Obnova nakon potresa, očito nije samo nešto što je sporo u Hrvatskoj jer se, primjerice, EPPO upravo bavi istragom obnove nakon potresa koji je 2012. pogodio talijansku regiju Emilia-Romagna.

EPPO je priopćio da je njihov talijanski ured upravo zaključio istragu nad tri osobe koje se sumnjiče za zloporabe, odnosno izvlačenje oko 700.000 eura iz nacionalnih i europskih fondova koji su financirali obnovu nakon potresa 2012. Konkretna istraga počela je 2021. i to nad vlasnikom farme iz Modene. Spomenuta farma zatvorena je 2008. i nije radila u vrijeme potresa 2012. No to nije spriječilo njezinog vlasnika da u svibnju 2014., nakon što su mu u procijeni navodne štete pričinjene u potresu pomogla dva vještaka, aplicira za sredstva iz EU fondova.

U dokumentima koje je predao prijavi kojom je tražio sredstva, pod prisegom je izjavio da je farma bila aktivna 2012. Naveo je i da su tri susjedne zgrade, koje su oštećene u potresu ključne za nastavak njegovih poljoprivrednih aktivnosti.

Delegirani povjerenik za obnovu u regiji Emilia -Romagna nije imao razloga ne vjerovati zaprisegnutoj prijavi, pa je osumnjičeniku odobrio zajam od 720.000 eura. Ukupno mu je 2017. i 2018. plaćeno 520.000 eura. Tijekom istrage, ured EPPO-a iz Modene naložio je preventivnu blokadu imovine osumnjičenika radi osiguranja povrata tih 520.000 eura nepripadajuće imovinske koristi.

Blokirane su mu tri zgrade i njegova osobna novčana sredstva. Iz EPPO-a kažu i da su pravovremenom intervencijom uspjeli spriječiti i da se studenom 2021. isplati preostalih 200.000 eura.

