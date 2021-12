Vlada zaustavila otkup Ine i pokreće reviziju arbitražne odluke

Vlada je odlučila pokrenuti reviziju protiv arbitražne odluke UNCITRAL-a (Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo) u Ženevi iz 2016. kojom je odbijen hrvatski zahtjev da se zbog koruptivnih radnji ponište Prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na Inu i Ugovora o plinskom poslovanju, od 30. siječnja 2009. Objavio je to premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade. Zbog pokretanja te revizije, Vlada je odlučila zaustaviti mogući otkup MOL-ova udjela u Ini, koji je najavila na Badnjak 2016. kad je i pristigla odluka UNCITRAL-a u korist MOL-a.

Nova pravna okolnost

Plenković je objasnio da su sad nastale nove okolnosti nakon što je Vrhovni sud RH krajem listopada ove godine potvrdio presude u slučaju Ina - MOL koje se odnose upravo na te sporne izmjene ugovora. Vlada odnosno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će navedenu reviziju pokrenuti pred švicarskim Saveznim vrhovnim sudom, a nastavit će se i sve aktivnosti pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova.

- Slijedom odluke Vrhovnog suda od 25. listopada 2021. kojom su utvrđeni rezultati koruptivnih radnji pokrećemo postupak protiv Prve izmjene ugovora o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na Inu od 30. siječnja 2009. i Ugovora o plinskom poslovanju. Smatramo da zbog tih novih presuđenih okolnosti na Vrhovnom sudu takvi ugovori ne mogu opstati i da je zadaća Vlade i države da poduzme ove mjere - poručio je Plenković. Dodao je da ovu odluku Vlada temelji i na pravnim mišljenjima, da su se konzultirali s DORH-om i s Katedrom za međunarodno privatno pravo na zagrebačkom Pravnom fakultetu kao i s hrvatskim pravnim zastupnicima u postupku s MOL-om.

- U ovim promijenjenim okolnostima, smatramo da je oportuno odustati od procesa mogućeg otkupa dionica koje MOL drži u Ini dok se ne razriješi ova nova pravna okolnost - kazao je Plenković.

Vrhovni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je za aferu Ina - MOL bivši premijer Ivo Sanader osuđen na šest godina zatvora i vraćanje pet milijuna eura. Šef MOL-a Zsolt Tamas Hernadi, kojem je suđeno u odsutnosti, osuđen je na dvije godine zatvora. Inače, presuda za aferu Ina - MOL donesena je u ponovljenom postupku jer je prvu osuđujuću presudu ukinuo Ustavni sud. Sanader je osuđen jer je, prema pravomoćnoj presudi, s Hernadijem dogovorio da će MOL-u biti prepuštena upravljačka prava nad Inom na koje Mol nije imao pravo. Za to prepuštanje prava Sanader je od Hernadija trebao dobiti 10 milijuna eura mita, no od tog iznosa isplaćeno je pola, odnosno pet milijuna eura. Sanader i Hernadi su osuđeni jer su dogovorili da će za navedeni iznos osigurati zaključenje izmjena ugovora kojim će MOL-u biti omogućeno stjecanje većinskog prava upravljanja u Ini. MOL drži 49,1 posto dionica Ine, dok RH ima 44,8 posto, a privatni i institucionalni dioničari 6,1 posto. Spornim izmjenama ugovora broj članova Nadzornog odbora Ine povećan je sa sedam na devet, pri čemu je MOL-u pripalo pet mjesta, RH je dobila tri nadzornika, a predstavnici radnika jednog. Uprava Ine dobila je šest članova, od kojih tri predstavljaju Vladu i tri MOL, s time da Mađari predlažu predsjednika uprave, koji ima i odlučujući glas.

Prema presudi, Sanader i Hernadi dogovorili su i sklapanje ugovora o izdvajanju plinskog poslovanja iz Ine, koje potpuno preuzima Hrvatska. Prvim dodatkom Glavnom ugovoru o plinskom poslovanju obveza Vlade da kupi plinski biznis od Ine odgođena je do 1. prosinca 2010.

Arbitražni sud u Ženevi je pak 23. prosinca 2016. odlučio da ponuđeni dokazi koje je podnijela RH nisu dovoljni da dokažu da su sporni ugovori vezani za Inu sklopljeni 2009. nastali kao plod koruptivnih aktivnosti te ih je stoga sud odbio poništiti. Tada nije postojala ni jedna pravomoćna presuda hrvatskih sudova koja bi to dokazivala.

- Vlada se snažno protivi takvoj odluci Arbitražnog suda i s našim pravnim savjetnicima razmatramo sve pravne opcije kako bismo osporili tu odluku - rekao je Plenković na Badnjak 2016.

Novca za otkup ima

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić nakon sjednice Vlade je pojasnio da ako hrvatski zahtjev za reviziju i bude prihvaćen, to će samo značiti da RH može ponovno pokrenuti arbitražni postupak u ovom slučaju, kao što je to bio slučaj 2014. Naveo je i da RH mora švicarskom sudu zahtjev za reviziju podnijeti do 8. veljače 2022. te da odgovor na taj zahtjev očekuje do kraja 2022. Dođe li do poništenja ugovora iz 2009., to znači, kazao je Ćorić, vraćanje na postavke iz 2003., što bi dalo puno veći manevarski prostor Hrvatskoj u upravljanju Inom. Ćorić je naveo i da RH ima novac za otkup mađarskog udjela u Ini po realnoj cijeni, ali da se o toj cijeni nisu uspjeli dogovoriti s MOL-om.

MOL je pak 2013. pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) pokrenuo arbitražu protiv Vlade RH zbog kršenja određenih obveza i postupaka u vezi s investicijama te tvrtke u Hrvatskoj. Taj abitražni postupak još nije okončan.

VIDEO Zagreb: Ćorić govorio o odustajanju od otkupa dionica Ine