Vlada ponudila sindikatima rast osnovice od 1 posto, oni poručili: 'Ponuda je bezobrazna'

Ministar rada Marin Piletić izvijestio je u srijedu nakon novog kruga pregovora da je Vlada sindikatima ponudila povećanje osnovice plaće od 1. rujna iduće godine za jedan posto, povećanje naknade za novorođeno dijete u visini pune proračunske osnovice te izjednačavanje terenskog dodatka i dnevnice na 30 eura. „Taj Vladin paket, nakon prošlomjesečnog povećanja osnovice od 1. rujna za tri posto, drugi put ove godine, na godišnjoj razini iznosi 192 milijuna eura. Smatramo da je, nakon reforme plaća povećanjem koeficijenata i osnovice, to rezultiralo nikad većim povećanjem plaća, višim od 30 posto“, izjavio je ministar Piletić.

Podsjetio je da je samo u prvih osam mjeseci ove godine prosječna plaća u državnim i javnim službama narasla za gotovo sedam posto. „Prosječna plaća u mandatu ove Vlade narasla je nominalno za 92 posto, a u državnom i javnom sektoru za 115 posto. Stoga tvrdnje da plaće u javnom sektoru zaostaju za realnim sektorom jednostavno nisu točne“, rekao je ministar. Piletić je dodao kako Vlada u idućoj godini, s obzirom na predloženi rebalans i povećani deficit, izlazi s korektnom, ali opreznom ponudom. „Nije realno očekivati nastavak dvoznamenkastih stopa rasta kao ove godine“, poručio je.

Ponudu od 1 posto sindikati su, međutim, ocijenili krajnje neprihvatljivom. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin rekao je kako su Vladine poruke o nedostatku novca „političke, a ne ekonomske“. „Ne postoje argumenti da je državni proračun u problemu. Naša je ocjena da je Vladina ponuda povećanja osnovice od 1 posto bezobrazna i da ruši cijenu rada“, istaknuo je. Prema njegovim riječima, rast plaća u državnim i javnim službama i dalje zaostaje za rastom plaća u gospodarstvu, koje bi iduće godine, prema projekcijama, trebale porasti između 6 i 7 posto. „Nama Vlada nudi manje od 1 posto – to je neprihvatljivo“, poručio je Kroflin.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić rekao je da su državne službe spremne prihvatiti dvostruku osnovicu za rođenje djeteta te izjednačavanje terenskog dodatka i dnevnice. Razgovaralo se i o naknadi za topli obrok, koja po Vladinoj ponudi ostaje na 20 eura, što sindikatima nije prihvatljivo. Ponuđena je i nova osnovica za obračun plaće, ali bez preciziranog postotka povećanja, o čemu bi se trebalo razgovarati u idućem krugu pregovora, najvjerojatnije sljedeći tjedan. Na pitanje koliko bi iznosila naknada za rođenje djeteta, Jagić je rekao da bi bila oko 440 eura.

„U ovoj fazi razgovora stavili smo naglasak na nematerijalna prava, posebno na odnos član–nečlan. Formirat ćemo zajedničku radnu skupinu koja će o tome raspravljati, jer nema smisla da smo diskriminirani i da se ista prava primjenjuju i na one koji nisu članovi sindikata“, dodao je Jagić.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak rekao je da su sindikati, nakon Vladine ponude od 1 posto, uzvratili protupredlogom: „Tražimo 11-postotno povećanje osnovice, spuštanje toplog obroka sa 100 na 80 eura i odustajemo od povećanja naknade za Uskrs. To su naši uvjeti. Vlada je rekla da će razmisliti i javiti nam odgovor.“ piše HRT.

Ministar Piletić naglasio je da Vlada ponudu od 192 milijuna eura smatra „više nego korektnom“, ali da ne može prihvatiti sindikalni zahtjev za rastom osnovice od 12 posto. „Taj trošak, koji prelazi 1,4 milijarde eura, ne može se planirati u proračunu za iduću godinu. Nije realno očekivati tako velik rast osnovice, posebice nakon značajnih povećanja u 2024. i 2025. godini“, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Piletić je također istaknuo kako Ministarstvo financija već ima definirane limite za povećanje osnovice plaća za više od 260.000 zaposlenih te da je pregovarački proces pokrenut ranije nego ikad prije. Vlada očekuje da će nakon nekoliko krugova pregovora sa sindikatima biti postignut dogovor do donošenja državnog proračuna za iduću godinu.