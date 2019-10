Vjeki Slišku se gubi svaki trag, a policija ne želi potvrditi da je on napao Petrača

Građani se ne trebaju bojati, prema informacijama kojima za sada raspolažemo, nije riječ ni o kakvom planiranom obračunu – pokušala je u nedjelju popodne glasnogovornica zagrebačke policije Marija Goatti donekle smiriti pomalo histeričnu situaciju koja je zavladala medijskim prostorom nakon što se u javnosti pojavila informacija da je u subotu oko 22.30 sati ispred zagrebačkog hotela Esplanade pretučen i teško ozlijeđen poduzetnik Hrvoje Petrač (64), široj javnosti poznat kao osuđenik za otmicu sina generala Vladimira Zagorca i krunski svjedok u tzv. aferi Dragulji.

'Je l' znaš ti tko sam ja?'

Petrač, kojeg su mediji dugo prozivali “kontroverznim” poduzetnikom, pred Esplanadu je stigao u svojem crnom BMW-u, a trebao je biti uzvanik na svadbi Ivana Jureška i Tamy Šavorić. Prema prvoj verziji događaja, Petrača su napala dvojica muškaraca dok je izlazio iz svojeg automobila, ali ta verzija ubrzo se pokazala netočnom, a demantirala ju je upravo policija koja je na svojim službenim stranicama u nedjelju prijepodne objavila da se 64-godišnjaku dok je parkirao obratio nepoznati muškarac te ga potom i fizički napao. Prema pisanju Jutarnjeg lista, na Petrača je ispred hotela nasrnuo Vjeko Sliško (29), sin Marka Sliška ubijenog 2002. godine i nećaka kralja poker-automata Vjeke Sliška po kojem je i dobio ime, a koji je ubijen 2001. godine u atentatu na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Sliško i Petrač ispred Esplanade susreli su se sasvim slučajno, i to zato što su obojica bila uzvanici na spomenutom vjenčanju, a 29-godišnji Sliško Petraču je prišao s leđa i pitao ga: "Je l’ znaš ti tko sam ja", nakon čega su se međusobno počeli častiti uvredama. Prema riječima svjedoka, Petrač je navodno prvi izgubio živce te šakom udario Sliška koji je zatim potpuno "izgubio kompas" i nasrnuo na Petrača. Udarao ga je po licu, tijelu i nogama, a nastavio ga je cipelariti i nakon što je ovaj pao na pod.

Petrač je u svemu tome zadobio prijelom potkoljenice, i to nakon pada na pod, a osim toga pretrpio je i potres mozga te po tijelu ima više hematoma. Nakon sukoba Petrača je, dok je ležao krvav na podu, pronašlo osoblje hotela koje je pozvalo policiju i hitnu koja ga je prevezla u KBC Zagreb u kojem su ga zbog prijeloma potkoljenice operirali. Iako se Vjeki Slišku od sinoć gubi svaki trag, zagrebačka policija nije željela ni potvrditi ni demantirati da je upravo on pretukao Petrača ispred Esplanade, i to zato što se "još uvijek nalaze u osjetljivoj fazi kriminalističkog istraživanja pa bi bilo nerealno očekivati da takve podatke dijele s javnošću".

Foto: Marin Tironi/Pixsell

Prema onome što je u medijima nebrojeno puta pisano, ali baš i nema previše uporišta, barem kad su u pitanju pravosudni procesi, sukobi između Sliškova i Petračeva klana traju još od devedesetih godina prošlog stoljeća.

"Nemam veze s Vjekom Sliškom. On je meni bio manje od poznanika. Očito je mislio da sam mu ja protivnik, što je bespredmetno. Mi nismo imali ništa zajedničkog – ni privatno, ni poslovno, dakle bez ikakvih dodirnih točaka i eventualnih razloga za sukob. Mogli smo se jedan drugom sviđati ili biti antipatični, no to je u našem odnosu bio početak i kraj priče", rekao je Hrvoje Petrač u intervjuu Novom listu desetak dana nakon Sliškova ubojstva, a zanimljivo je da je tih dana tadašnji državni odvjetnik Radovan Ortynski u HTV-ovoj emisiji "Forum" Petrača povezao sa Sliškovom likvidacijom. Te prozivke nikada nisu dokazane, a zbog njih je Petrač i tužio Ortynskog.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Inače, Petrač je stekao bogatstvo još početkom devedesetih godina prošlog stoljeća kada je s Marijanom Medvidovićem i Lukom Rajićem kamionima prevozio jugoslavenske dinare u BiH. Sredinom devedesetih postao je uvoznik talijanske espresso kave Lavazza te zastupnik Ducattija i Volva za Hrvatsku. Premda nikada nije službeno radio za državu, Petrač je u vrijeme osamostaljenja Hrvatske bio osoba koja je imala velik utjecaj u političkom establišmentu. Iz tog vremena seže i njegovo, sada bivše prijateljstvo s generalom Vladimirom Zagorcem, koji je tijekom rata bio osoba operativno zadužena za nabavu oružja u vrijeme UN-ova embarga. U veljači 2004. godine Petrač je osumnjičen kao organizator otmice tada maloljetnoga Zagorčeva sina, a pred policijom i USKOK-om najprije je pobjegao u Izrael, u kojem se skrivao dvije godine. Nakon toga uhićen je u Grčkoj te je na ponovljenom suđenju osuđen na šest godina zatvora. Iznoseći svoju obranu na suđenju, prokazao je Zagorca za krađu pet milijuna dolara vrijednih dragulja, a na osnovi Petračeva iskaza Zagorec je na kraju osuđen na sedam godina zatvora.

Sliško pucao na Green Gold

Problema sa zakonom, i to više puta, već je i prije imao danas 29-godišnji Vjeko Sliško, a posljednji put "kompas je izgubio" prije pet godina, kad je iz puške počeo pucati po zagrebačkom Green Gold Centru. Sliško je bio u društvu dvojice prijatelja, a nakon svađe sa zaštitarom, s obzirom na to da živi u blizini, odjurio je do stana te uzeo pušku s kojom se vratio pred klub. Na sreću, u tom incidentu nitko nije ozlijeđen. Tri godine prije, u srpnju 2011. godine, bio je priveden zbog tučnjave u jednom zagrebačkom restoranu u kojoj je teško ozlijeđen Sebastijan Č. (57). Sliško je kazneno prijavljen i 2007. godine nakon nesreće koju je skrivio u zagrebačkoj Maksimirskoj ulici. Tada je zbog neprilagođene brzine svojim BMW-om udario Škodu u kojoj je ozlijeđeno nekoliko osoba.