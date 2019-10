Petrač pretučen pred hotelom Esplanade, hitna ga odvezla u bolnicu

Hrvoje Petrač, poduzetnik, ali i osuđenik zbog otmice, u subotu navečer napadnut je pred zagrebačkim hotelom Esplanade.

Pretučen je dok je izlazio iz automobila, a kola hitne pomoći odvezla su ga u KBC Zagreb, piše Jutarnji list.

Navodno ima potres mozga, a slomljene su mu i noge.

Podsjetimo, svojedobno je Petrač izdržavao zatvorsku kaznu zbog otmice sina Vladimira Zagorca i iznude. 2004. je dospio na popis osoba kojima je zabranjen ulazak u EU zbog sumnje da je pomagao osobama koje su počinile ratne zločine. Te godine dogodila se otmica sina generala Vladimira Zagorca, koji je bio u prijateljskih odnosima s Hrvojem Petračem. Zagorec je otmičarima dao 750 tisuća eura otkupnine. Policija je uhitila počinitelje te otmice, a sud je podigao optužnicu protiv njih, ali i protiv Petrača kao nalogodavca. Najprije je u odsutnosti osuđen na šest godina. Kao sudionik u toj otmici osuđen je i njegov sin Novica na tri i pol godine zatvora.

2006. je uhićen u Grčkoj. Tada je tadašnjem hrvatskog premijeru Ivi Sanaderu poručio da je počinio političko samoubojstvo. Na ponovljenom suđenju osuđen je na istu kaznu. Vrhovni sud je potvrdio tu presudu. Tijekom suđenja Hrvoje Petrač optužio je generala Zagorca za krađu dijamanata iz Ministarstva obrane. Zagorec je na kraju osuđen na sedam godina zatvora.

Bio je blizak s vlasnikom tjednika „Nacional“ Ivom Pukanićem, koji je ubijen u Zagrebu 2008. Držalo ga se bliskim i bivšem predsjedniku Stipi Mesiću ali je on to opovrgnuo. „Dvaput sam ga vidio i to u prolazu“, rekao je Mesić. Komisija za pomilovanja dok je bio predsjednik države 2009. odbila je pomilovati Petrača. Tome se usprotivio tadašnji ministar pravosuđa Ivan Šimonović.

Iz zatvora u Popovači izišao je u studenom 2011. Godinu dana kasnije Općinski sud u Zagrebu donio je presudu po kojoj Petrač i Ivan Mateković, koji je također osuđen zbog te otmice, Zagorcu moraju vratiti 750 tisuća eura otkupnine s kamatama.