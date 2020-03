Viteške igre Reda vitezova Ružice grada, povijesne priče, šetnja do srednjovjekovne utvrde

Pogledavao je Vlado Grgić Crni prema mobitelu i osluškivao vijesti pa mu se na čelu pojavila bora od sekiracije kada je vidio da zbog koronavirusa do daljnjega neće biti većih okupljanja. Sada ni sam ne zna hoće li on i ostala ekipa okupljena u Red vitezova Ružice grada uspjeti donijeti proljeće u Orahovicu, ili “malu Švicarsku”, kako je zovu. Iz tog je slavonskog gradića u podnožju Papuka, u kojem su začeci turizma zabilježeni prije više od stoljeća kada je 1914. godine osnovano “Društvo za poljepšavanje mjesta i okolice”, ponikla nadaleko poznata viteška družina, ovjekovječena i na filmskome platnu “Igre prijestolja” te “Robina Hooda”.

Okupljanje na trgu

Zamisao je jedinih slavonskih vitezova da se 21. ožujka svi zainteresirani okupe na središnjem gradskom trgu pa zatim šetnicom stignu do umjetnog jezera – “slavonskog mora”. Jezero se nalazi u Duzluku, selu koje administrativno pripada Orahovici, a o koroni ovisi hoće li ga i ove godine, kao i prethodnih dvanaest, u kolovozu na glazbenom festivalu Ferragosto JAM “okupirati” oko 15.000 posjetitelja. Grgić nam objašnjava da se ruta koja “vodi do proljeća” nastavlja prema sjeveroistočnom obronku Papuka gdje se na nekih četristotinjak metara nadmorske visine “ugnijezdila” utvrda Ružica grad čiji spomen datira iz 1357. godine, no ne zna se kada je točno nastala.

Jedna od legendi kaže da je u njezine temelje uzidana prelijepa Ružica čiji se plač, osluhnute li, i danas može čuti. Ona danas uvrježenija govori da je suprug kneginje Ružice izgubio život u borbi protiv Franaka pa je stoga ona raspisala turnir i pobjedniku obećala svoju ruku. Konačni je pobjednik dvoboja bio Crni vitez. No kneginja se šokirala kada mu je skinula kacigu s glave jer je pred njom stajao – Franak. Nije se Ružica željela predati u ruke neprijatelja pa se popela na najvišu kulu utvrde i bacila. Ubrzo su po cijelom kraju iznikli grmovi divljih ruža boje Ružičine krvi... Ispred Ružice grada zaljubljenike u šetnju, prirodu, legende i povijest dočekat će oklopljeni vitezovi dok će im putem stručnjaci iz Parka prirode Papuk govorili o bioraznolikosti predjela kojim prolaze. Nakon viteških igara i povijesnih priča planirano je da se šetnja nastavi prema Starom gradu, još jednoj srednjovjekovnoj utvrdi nepoznate povijesti. I kod nje će čekati vitezovi koji će se naposljetku s “običnim” pukom i proljećem vratiti prema polaznoj točki – središnjem trgu – i pustiti stotinu lanterni.

Kad proljeće stigne, vitezovi će se zacijelo opustiti u Dukatu, jednom od dva orahovička hotela. Ružica grad još nije dobro istražen, zna se tek da je bio jedinstven jer se tu i živjelo i bila je vojska. Cijevi obložene drvetom dokaz su da su imali toplu vodu. No, dok se nađe groblje, teško je točno rekonstruirati povijest.

Sve sele na jezero

– Za Stari grad se pretpostavlja da je bio obrambeni – govori Vlado Grgić Crni.

Osim jezera koje je ljetno odredište brojnih kupača te Ružice grada jedno je od posjećenih orahovičkih turističkih aduta višednevna manifestacija Orahovičko proljeće. Održava se još od 1959. godine, a središnji je događaj Cvjetni korzo – povorka prepuna boja kostima djece odjeven u cvijeće, jagode, gljive, mornare..., narodnih nošnji brojnih kulturno-umjetničkih društava.

I od događanja u samoj Orahovici, koja se svojedobno pokušala brendirati kao Grad blizanaca jer ih je ovdje u svakoj 19. kući, to je manje-više to. Sva su ostala događanja, ako ih bude, preseljena na jezero, što ne smatraju dobrim ni ugostitelji ni mještani, ali tako je kako je. Zbog krize u gradskoj vlasti koja je uslijedila nakon neizglasavanja proračuna zbog čega je Vlada u Orahovici postavila povjerenika, žitelji se pitaju hoće li uopće biti u svibnju proslave Dana grada te orahovičkog proljeća u lipnju jer je sada sve “na čekanju”.

No, započeti projekti ipak idu dalje, poput uređenja turističko-rekreacijskog centra “Jezero-Hercegovac-Ružica grad”. Taj je projekt vrijedan više od 80 milijuna kuna, a njime će se na jezeru, do kojeg će posjetitelje voziti i električni vlak, izgraditi odmaralište za djecu, bungalovi i sportski tereni, edukativni centar za Školu u prirodi gdje će se prirodna i kulturna baština prezentirati putem holograma, opreme i softvera za virtualnu i proširenu stvarnost. Turističkih je potencijala podosta, ponajprije za zdravstveni turizam. Još u 19. stoljeću tu su se nalazile zračne toplice za plućne bolesnike, sada se govori da će se ovamo dolaziti na oporavak nakon operacije srca, dok će se u odmaralištu Crvenog križa na Merkuru oporavljati plućni bolesnici. Bit će to, valjda, jednoga dana, samo od čekanja se ne živi, znaju to i vitezovi Ružice grada koji su se ostavili mača i krenuli put Njemačke i Irske...