Više od 30 udruga hrvatske dijaspore doniralo respirator, vozilo hitne, zaštitne jakne...

Više od 30 udruga hrvatske dijaspore okupljenih u sklopu One Croatia inicijative prikupilo je, nakon katastrofalnog potresa 29. prosinca, novčana sredstva koja su odlučili usmjeriti u podizanje opremljenosti hitnih službi na potresom pogođenim područjima RH.

Inicijativa One Croatia

Stoga su jučer predstavnici inicijative u Sisku uručili uređaj za anesteziju, koji ujedno može poslužiti i kao respirator, za Opću bolnicu “dr. Ivo Pedišić” Sisak vozilo hitne pomoći, dodatno opremljeno defibrilatorom i transportnim respiratorom za Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te 100 komada zaštitnih jakni za građevinske stručnjake Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Novac su donirali Hrvati iz SAD-a, Kanade, Australije, Japana i Njemačke uz pomoć veleposlanstava tih država u Hrvatskoj.

– Nakon razornog potresa Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka (ACAP) odmah je pokrenulo akciju prikupljanja pomoći u koju se uključilo više od 30 udruga hrvatske dijaspore. Donatorska akcija Croatia Earthquake Relief Fund je do sada prikupila više od 1200 pojedinačnih donacija vrijednih više od 223.000 dolara i od tog novca smo kupili ovu opremu. To je prva faza, a sada se usmjeravamo prema opremanju vatrogasaca s ovog područja – rekla je Mašenjka Katić, potpredsjednica ACAP-a, dok je Don Markušić, predsjednik ACAP-a, istaknuo ponovno zajedništvo hrvatske dijaspore u nevolji, poput onog koje je bilo tijekom Domovinskog rata.

Donirano vozilo hitne pomoći bit će usmjereno prema petrinjskoj ispostavi Zavoda za hitnu medicinu rekao je dr. Tomislav Fabijanić, ravnatelj županijskog Zavoda.

Brza reakcija za pomoć

– U Petrinji nemamo gdje obaviti ovu primopredaju jer nam je prostor stradao, radimo u kućicama. No, čovjek do nevolje i ne zna koliko ima prijatelja i dobrih ljudi, a sada znamo da vas je puno. Ovo vozilo ima pogon na sva četiri kotača, što je vrlo važno za naša ruralna područje jer u hitnoj medicini je vozilo prvo, a tek onda medicinari i oprema. Jer bez vozila ta stručna ekipa i oprema ne može stići do vas – rekao je dr. Fabijanić zahvalivši Hrvatima izvan RH na donaciji.

Ravnatelj sisačke bolnice dr. Tomislav Dujmenović istaknuo je kako će donirani uređaj omogućiti da se sisačka bolnica ne samo obnavlja nego i razvija.

– Nekoliko sati nakon potresa zvali su nas Hrvati iz Toronta te pitali kako mogu pomoći, a ubrzo i udruge s informacijom da već pomažu, da su se organizirali. To je i kanadsku vladu motiviralo za pomoć Hrvatskoj koja je odmah preko Crvenog križa uputila pomoć od 2,5 milijuna kuna za podršku aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa u krajevima pogođenima potresom – rekao je Alan Bowman, kanadski veleposlanik u RH, istaknuvši inicijativu One Croatia kao odličan primjer suradnje vlade Kanade i kanadsko-hrvatske zajednice.

VIDEO: Izašli su prvi rezultati istraživanja DNK djece čiji roditelji su bili izloženi černobilskoj katastrofi!