'Više ne idem do pekarnice, pečem burek u kućnoj radinosti'

Neki nas je dan na ulasku u drugi kvart zaustavila policijska blokada. “Ce n’est pas une bonne idée” (nije to dobra ideja), rekao nam je policajac i poručio da se držimo samo kvarta u kojem živimo. Okej, barem sam dobio dosta autoritativno zvučeću rečenicu kojom mogu objasniti svojoj kćeri da nešto ne može dobiti…

U najbližem nam parku, spektakularnom Cinquantenaireu, prije dva tjedna pojavio se policijski dron koji robotskim glasom iz visina upozorava šetače i rekreativce da se ne zaustavljaju nepotrebno na mjestu i da drže metar i pol razmaka. Netko je komentirao da se osjeća kao u seriji “Black Mirror”, toj modernoj verziji onoga što stariji poznaju pod pojmom “Zona sumraka”.

Nekima, poput mene, bilo je to više smiješno nego strašno, ali onda sam čuo da je jedna novinarka portala Politico zastala u šetnji da stojećki pojede kroasan i – policajac joj je napisao kaznu u visini do 500 eura! Najskuplji kroasan u Bruxellesu, kažu. Nije smiješno. Ja više i ne idem po jutarnje kroasane do prvog dućana ili pekarnice: počeo sam peći burek u kućnoj radinosti, pohvalio se time na Twitteru, čak mi je i Vlada Republike Hrvatske udijelila “lajk”, ali, ako sve propadne i ostane mi samo pečenje bureka u Bruxellesu (tržište je netaknuto, taman za osvajanje), očekujem barem državni minimalac na teret proračuna i nepovratna sredstva za mikropoduzetnike iz EU fondova…

Po jufke sarajevskog Klasa odlazim na drugi kraj grada, u Molenbeek, u dućan koji, čini mi se, drže makedonski Albanci i u kojem imaju dosta veliku ponudu proizvoda od Vardara pa do Triglava. Na policama, vidim, Čokolina još ima; znači panike nema. Kupio sam čak i dvije konzerve Podravkina mesnog doručka, neka se nađe ako zatreba za karantenu, a ako ne, onda možemo organizirati kućnu manifestaciju “kaj su jeli naši stari”. Na povratku iz dućana tvitnem da sam kupio i travnički sir, jer nakon mesnog želim isprobati i burek od sira, i još komentiram da me srećom policijska blokada na Arts-Loi nije zaustavila i pitala kamo idem jer bi bilo teško objasniti. Na što me kolegica s Al Jazeere iz Sarajeva vrhunski podbada: “Naravno, Tomislave, da bi bilo teško objasniti kako praviš burek sa sirom!” Smijeh je lijek, barem dok ne izmisle cjepivo.