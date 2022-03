Više je nego krajnje vrijeme da premijer napravi malo žešću rekonstrukciju Vlade

Znači, imaš ministra Aladrovića koji je pod istragom USKOK-a. Tereti ga se za pogodovanje prilikom zapošljavanja dviju osoba 2018. i 2019. godine dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Onda imaš potpredsjednika Vlade Miloševića kojega USKOK istražuje jer ga se tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u spornoj dodjeli poticaja gospodarskim subjektima.

Da ne spominjem kako imaš krajnje nesposobne ministre u Vladi. Evo kakva je situacija u svijetu, u Europi, u Ukrajini, a mi za ministra obrane imamo Banožića koji po svojoj stručnosti i sposobnosti nikad nije smio sjesti u tu fotelju. Da ne nabrajam dalje nesposobne...

I onda se kao šećer na kraju dogodi ministrica Nataša Tramišak. Premijer je možda mislio da će sada njegova Vlada biti pod manjim pritiskom zbog rata u Ukrajini, zbog većeg fokusa javnosti na to, pa i zbog činjenice da je Vlada usvojila veliki paket mjera koji bi trebao olakšati život u vrijeme drastičnih poskupljenja svega i svačega. Premijer je možda mislio da mu više neće dirati još neke ministre. Ne boji se on inicijativa u Saboru za opoziv svojih podređenih jer ima koaliciju koja za sve diže ruke u njegovu korist. No, kako rekoh, dogodila mu se iznenada ministrica čiji je slučaj doista bizaran, kako je on to izjavio.

Da, sve skupa je bizarno, ali najbizarnije od svega će biti ako ovakva Vlada nastavi raditi do kraja mandata! Jer uz sva opterećenja koja je već imao, koja sam nabrojio, kako u Vladi držati dalje ministricu Tramišak koja je teško iznevjerila svog šefa? I ne samo to nego se i čudno ponaša. Zašto čudno? Bi li itko drugi od nas mjesecima trpio dobivanje prijetećih poruka u kojima se spominje i krv do koljena, a da o tome ne obavijesti bar nekoga, ili bar da prijavi policiji. Ministrica pri tome nije privatna osoba, nije obična fizička osoba, iako bi svaka normalna osoba tako nešto odmah prijavila policiji. Ministrica je javna osoba, na jako odgovornoj funkciji, i ona o tim višemjesečnim prijetnjama uopće ne obavijesti premijera niti to prijavi policiji. Sve je to napravila tek kad je cijeli slučaj osvanuo u medijima.

To je sve skupa jako mutno! Cijela je priča jako mutna, što će se sad morati rasplesti. Ne samo to što je ona, kako tvrdi, višemjesečno suočena s gadljivim prijetnjama nego u fokus javnosti, dakako, dolaze i njezine odluke, a tu opet dolazimo na korištenje EU fondova, zbog čega je iz Vlade izletjela njezina prethodnica.

Ne znači da je ministrica nešto protuzakonito napravila, dok se ne dokaže suprotno, ali svakako da su sad pod povećalom njezine odluke o dodjeli poslova, kakve god one bile. Ključno je, međutim, da takva osoba ne može više biti ministrica jer je očito posve izgubila povjerenje premijera, ali treba se zapitati i kakav je to uopće bio odnos među njima u Vladi, da ona njemu mjesecima nije govorila o tim prijetnjama. Je li govorila nekima drugima u HDZ-u pa je to izašlo u medije, kako bi se premijeru napakostilo? Jer mu se svakako napakostilo. Zato je i njegova reakcija bila takva, da je dao do znanja da na nju zacijelo više ne računa.

Prijevremenih izbora neće biti, što god oporba tražila i prohtijevala, jer premijera nitko u Saboru od vladajuće koalicije neće rušiti. Svima je njima u interesu da ostanu u svojim foteljama do kraja mandata. To su jasno dali do znanja i premijeru oko njegovih ministara, da odluke o tome prepuštaju njemu, a oni će dizati ruke u Saboru kako premijer odluči. Ako je već tako, onda je sad više nego krajnje vrijeme da premijer bar napravi malo žešću rekonstrukciju Vlade o kojoj se već dulje priča.

Tu je mogućnost preskočio kad su mu uhitili bivšeg ministra Horvata, ali sad je doista pred zidom, kad bi se trebao odlučiti na taj korak, koliko mu god težak bio. Jer će i ta rekonstrukcija biti priznanje njegovih opetovanih promašenih kadrovskih rješenja, opet će biti pogođen njegov ego, njegova taština, ali bilo bi dobro da se pokuša izdići iznad svega toga i Vladu riješiti balasta koji ne šteti samo Vladi i njemu i HDZ-u nego i svima nama. Premijer bi trebao pokazati bar malu dozu odgovornosti i hitno dovesti nove ljude u Vladu, pa da Vlada pokuša relaksiranije raditi do kraja mandata.

Samo da i tu opet ne uprska. Evo samo primjer Aladrovića. To sve vezano za njega pisalo se u medijima još dok je bio u HZMO-u. Nema veze je li kriv ili nije, ali nekog s takvim opterećenjem i mogućim kaznenim progonom ne stavljaš u Vladu. Pa to je valjda najmanja doza opreza da ti se ne dogodi da sad imaš ministra kojeg istražuje USKOK. To govori i o tome koliko je premijer uopće "prisutan" doma i tko mu dovodi kadrove na pladnju. Teško da će se rekonstrukciji moći opirati. Samo da se još malo opameti oko kadroviranja.