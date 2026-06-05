Da bi ostao u sedlu, Trump mora nahraniti gladna usta u Pentagonu, Kuba se čini kao zgodan izbor

Od američkih izbora za Kongres dijeli nas samo nekoliko mjeseci. Kako se svjetsko vrijeme podešava po satu u Washingtonu, dobra je instrukcija za promatrače svjetskih zbivanja obratiti pozornost na ovu okolnost. Oluje na svjetskim morima i oceanima još uvijek su uveliko eksponencija šaputanja po kapitolskim hodnicima.



Problem je što nešto od tih šaputanja možemo čuti tek kad nas već sve zahvati jeka događaja. Ako bismo se upustili u nekakva nagađanja, uz određenu dozu opreznosti mogli bismo reći kako je Trumpu za jesenske izbore potrebna jedna dobra pobjeda ovoga ljeta. Američko-izraelski udari na Iran pokazali su se poraznim za Trumpa. Ne samo da je Iran svojom strategijom totalnog rata nanio udarac Trumpovoj strategiji dekapitacije iranskog režima već su ti udari i teško podijelili Trumpovo biračko tijelo.