Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Da bi ostao u sedlu, Trump mora nahraniti gladna usta u Pentagonu, Kuba se čini kao zgodan izbor

05.06.2026. u 12:33

Ne samo da je Iran svojom strategijom totalnog rata nanio udarac Trumpovoj strategiji dekapitacije iranskog režima već su ti udari i teško podijelili Trumpovo biračko tijelo

Od američkih izbora za Kongres dijeli nas samo nekoliko mjeseci. Kako se svjetsko vrijeme podešava po satu u Washingtonu, dobra je instrukcija za promatrače svjetskih zbivanja obratiti pozornost na ovu okolnost. Oluje na svjetskim morima i oceanima još uvijek su uveliko eksponencija šaputanja po kapitolskim hodnicima.

Problem je što nešto od tih šaputanja možemo čuti tek kad nas već sve zahvati jeka događaja. Ako bismo se upustili u nekakva nagađanja, uz određenu dozu opreznosti mogli bismo reći kako je Trumpu za jesenske izbore potrebna jedna dobra pobjeda ovoga ljeta. Američko-izraelski udari na Iran pokazali su se poraznim za Trumpa. Ne samo da je Iran svojom strategijom totalnog rata nanio udarac Trumpovoj strategiji dekapitacije iranskog režima već su ti udari i teško podijelili Trumpovo biračko tijelo.

Ključne riječi
Iran SAD Marco Rubio kongres

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dan državnosti obilježen pokaznim vježbama Hrvatske vojske i policije te prigodnim letačkim programom
Premium sadržaj
Video sadržaj
42
IVAN HRSTIĆ

Dan državnosti: Koliko je Hrvata kojima je, kao Milanoviću, 1991. - nejasna godina?!?

Ja sam vjerojatno loš domoljub. I loš vjernik. Izdam Isusa i domovinu triput prije no što pijetao zakukurikne. No, ipak sam i domoljub i vjernik. Bar se trudim biti bolji. Dok su neki ponosni što nisu ni jedno ni drugo. Hulja je izvorno onaj koji huli, kleveće, skrnavi, ruga se. Danas očito ima mnogo onih koji su otvoreno ponosni što su takve hulje. Sve domoljubno nabijaju na neku stvar.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!