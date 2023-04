Virtualni prijatelj Michi i PetChat najbolji start-upovi

Petnaesta generacija najboljih start-upova stasalih u Algebra LAB-u na završnom je događanju predstavila svoje inovativne projekte pred žirijem sastavljenim od poduzetnika, investitora i predstavnika akademske zajednice, priopćili su iz Algebre.

U fokusu ljubimci i zdravlje

U kategoriji The Best Pitch odabran je tim Michi, što je ime virtualnog prijatelja – stanovnika aplikacije za kojeg se korisnik brine, a brigom za virtualnog Michija zapravo brine o vlastitom mentalnom zdravlju. Projekt je, istaknuto je, baziran na trećem i četvrtom cilju održivog razvoja UN-a – zdravlju i blagostanju, te kvalitetnom obrazovanju, a cilj mu je pružiti korisnicima ispravne informacije o različitim mentalnim poremećajima. Tako korisnici bolje i dublje upoznaju svoje osjećaje i mentalna stanja kroz koja prolaze, ali i korisne i učinkovite načine poboljšanja vlastitog mentalnog zdravlja.

Antonia Kurtović, idejna pokretačica izjavila je kako vjeruje da je i sama ideja iza mog projekta doprinijela njezinu uspjehu jer "gotovo svi znaju ili imaju u obitelji tinejdžere koji često imaju problema s prilagodbom okolini, stoga im je prezentacija bila bliska." U izboru su presudile kvaliteta prezentacije i uvjerljivost, dok su u kategoriji The Best Business Case kriterij bili smislenost poslovnog problema, najveći potencijal za investiranje te snaga poslovnog modela.

U kategoriji The Best Business Case pobjednik je Marino Miletović, jedan od osnivača platforme PetChat: – Svima bih preporučio da se okušaju u osmišljavanju poduzetničkog projekta. To je jedno cool iskustvo koje otvara brojne prilike. Potrebno je izaći pred druge, isprobati svoju ideju u javnosti i vidjeti koje su joj i prednosti i mane – kazao je. Cilj platforme PetChat brzo je, efikasno i povoljno informirati vlasnike o problemu ljubimaca te otkloniti brojne nedoumice i moguće strahove. Budući da se oko 70 % posjeta veterinarskoj ambulanti bazira na savjetovanju i informiranju, ideja je da se razvije alternativno, inovativno rješenje koje će digitalizirati i ubrzati veterinarsku uslugu.

U korak s trendovima

– Veseli nas vidjeti da iz godine u godinu imamo sve veći broj inovativnih poslovnih modela koji u stopu prate promjene koje se događaju na tržištu, kao i svjetske trendove. Također smo iznimno pozitivno iznenađeni činjenicom da su timovi sa svojim inovacijama raspoređeni po različitim sektorima gospodarstva – od malog i srednjeg poduzetništva, IT-a, prehrambene industrije, turizma, fintecha i drugih – izjavila je Maja Brkljačić, rukovoditeljica poslovnog područja Algebra LAB-a.