Domaći startup želi postati svjetski lider: Hrvatska može biti svjetska 'dolina dugovječnosti'

Svatko od nas doživio je manjak energije, depresiju, bolest... Takva stanja uzimamo zdravo za gotovo i smatramo ih normalnima. Ipak, ona su posljedica kronične sistemske upale s kojom se naše tijelo suočava. Obrnuto proporcionalno tome je vitalnost, stanje tijela, uma i duha u kojem se osjećamo inspirirano, kreativno, radosno, ispunjeno i hrabro. Ani postoji kako bi nam pomogla održati se blizu spektra vitalnosti i niskih upalnih procesa – kaže nam Bruno Balen, s Nikom Pintar suosnivač startupa Ani Biome, koji si je zacrtao ambiciozan cilj – postati najveća agetech tvrtka na svijetu.

U razgovoru s njim i Adrianom Žgaljićem, glavnim tehnološkim direktorom, susreli smo se s pojmovima za koje se donedavno nije čulo. Barem ne kod nas. Nova vremena, novi pojmovi... Prije nego objasnimo što je Ani, valja razjasniti što je to agetech.

– Postoji konsenzus da će tzv. longevity ili industrija dugovječnosti biti najveća u povijesti čovječanstva. Ipak, ta industrija vrlo je široka te može uključiti, na primjer, i domove za starije, društvene aktivnosti za ljude zlatne dobi i turizam orijentiran na umirovljenike. Agetech je uži dio te industrije koji se odnosi na tehnologiju za prevenciju starenja. U našoj industriji starenje se smatra bolešću, odnosno zajedničkim nazivnikom svih metaboličkih bolesti. Ako uspijemo prevenirati taj uzrok, starenje i bolesti postat će stvar prošlosti. Iako zvuči nevjerojatno, kroz povijest smo pobjeđivali mnoge bolesti za koje su dionici tih vremena mislili da su neminovne i vječne. Napomenuo bih da većina agetech tvrtki trenutačno nije u potrazi za omogućavanjem vječnog života, već za produljenjem zdravovječnosti, perioda koji provodimo u zdravlju i vitalnosti, gotovo do smrti – objašnjava Balen.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Agetech industrija još nema lidera, ne postoji, dodaje, Google ili Apple dugovječnosti.

– Povijest nas uči da nove industrije uvijek rađaju nove lidere i očekujemo da će u idućih pet do deset godina doći do konsolidacije tržišta. Mi planiramo biti oni koji akviziraju druge tvrtke iz područja, omogućavamo izvanrednu uslugu i postajemo prepoznatljivi kao broj jedan. Ambicija se može činiti nerealnom, i to i jest. Jednako nerealna kao ona koju su imali Jeff Bezos, Elon Musk ili Mate Rimac u svojim industrijama – kaže Žgaljić.

U tvrtki Ani Biome industriju dugovječnosti vide u punom potencijalu.

– Vidimo radost, ljubav i kreativnost koja dolazi s dodatnim vremenom koje možemo dijeliti s najmilijima. Vidimo kako manje patnje, bolesti i nemoći otvara jedan novi svijet u kojem nas više ne motivira strah od smrti, starosti i zaborava, već jedino strah od toga da nećemo ostvariti svoj puni potencijal i podijeliti sa svijetom darove koje tek trebamo otkriti da imamo. Prodavši sve što smo imali i prihvativši kao investitore šestero članova "core teama", ne samo da smo spalili lađe iza sebe već i sve bijele zastave. Možemo ići jedino naprijed i nemamo ni najmanje sumnje da ćemo uspjeti oblikovati jedan drukčiji svijet i društvo – dodaje Balen.

Nakon što smo objasnili što je agetech, možemo dalje.

Na Ani. Ani je, može se to tako reći, AI (umjetna inteligencija) asistentica ili concierge za povećanje vitalnosti. Ani skenira razine vitalnosti i korisnike vodi prema povećanju VQ™-a – kvocijenta vitalnosti.

U tu svrhu osmislili su Ani Habit™, aplikaciju koja pomoću psihobiosocioloških metoda korisnicima omogućava trenutak introspekcije i vodi ih k višoj razini svjesnosti i prisutnosti, te AgeBiotic™, jedinstvene metode fermentacije s dodatkom nutraceuticala s ciljem potpore zdravovječnosti.

– Kako bismo provjerili učinke takvih intervencija, radimo kalibraciju uz pomoć bioloških uzoraka. Trenutačno imamo četiri izvora podataka, i to tri različite metode sekvencioniranja stolice te jednu koja mjeri razinu proupalnih markera u krvi i tkivima povezanih sa starošću, a u sljedećih mjesec dana predstavit ćemo i šest dodatnih – najavljuje Žgaljić.

Tvrtka je uspjela zatvoriti 95 posto najveće investicije dosad, vrijedne 900.000 eura, predvođena EIT Climacceleratorom, institucijom Europske unije kojoj je cilj smanjiti utjecaj klimatskih promjena na svijet. Osim EIT-a, većinu ove investicijske runde čine poslovni anđeli poput Luke Abrusa, Tajane Barančić, Davora Runje, Berislava Horvata, Tina Težaka, Igora Draškovića, Ivana Šarića, Davora Brukete, dvoje doktora znanosti iz područja longevityja iz Švicarske, kolega startupovaca AIRT-a, Marka i Gorana Martinovića, šest članova "core tima" i drugih ulagača.

– Na temelju toga možemo reći da smo okupili najširu ekipu relevantnih investitora u regiji. Dosad smo imali gotovo milijun i pol eura investicija. Iako se to na prvu može činiti kao velik iznos, kad se usporedimo s tvrtkama iz branše koje su na nižem stupnju razvoja, a koje podižu iznose i od deset ili petnaest milijuna eura u fazi prije nego li počnu ostvarivati prihode te da su investicije u industriju dugovječnosti rasle 33 posto u prošloj, kriznoj godini, onda je jasno da smo još u fazi zagrijavanja i da iduću fazu podizanja kapitala trebamo nastaviti izvan Hrvatske. Ovog tjedna investitorima u švicarskom Gstaadu predstavio sam novu rundu financiranja od šest milijuna eura – otkriva Balen, koji će sa suosnivačicom Nikom Pintar otputovati i u SAD, gdje će pripremiti teren i predstaviti se investitorima, pronaći lokalne partnere i, na što su posebno ponosni, biti jedini startup iz Hrvatske na FutureFoodTechu u San Franciscu. Radi se o ekskluzivnom događanju za 35 probranih startupova iz cijelog svijeta, na koje se dolazi samo s pozivnicom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ljudski život sve je dulji zahvaljujući medicini i svjesnosti o zdravom načinu života. Što možemo sami učiniti da si produljimo život, "zaustavimo" starenje?

– Postoje dva pristupa u industriji kojima se vode gurui dugovječnosti. Prvi obuhvaća ono što zovemo "life coach approach" i uključuje razne teorije o prehrani za dugovječnost ili radnjama koje trebamo ili ne trebamo činiti da bismo ostali ili postali mladi. Ukratko, takav pristup kaže da, ako promijenimo sve u životu, dobit ćemo drukčiji rezultat. Iako se s tim moramo složiti, jasno je da ne možemo tražiti takvu promjenu od ljudi. Drugi obuhvaća ono što nazivamo "magic pill approach", a svojstven je farmaceutskoj industriji, koja je uočila priliku u potencijalu dugovječnosti.

Priča se o specijalnim spojevima, magičnim kapsulama koje će nas neminovno učiniti mlađima. Kao u Huxlyjevu "Vrlom novom svijetu", traži se soma, sredstvo koje će nas činiti sretnima bez imalo odgovornosti ili discipline uloženih s naše strane. Nažalost, posljedice takvog pristupa možemo vidjeti u pandemiji ovisnosti o antidepresivima. Mi smo se usudili stvoriti treći put. Vjerujemo da su dugovječnost, zdravlje i sreća posljedica ispunjenog života, u kojem se suočavamo sa svojim traumama i ograničenjima, prelazimo preko njih, učimo i napredujemo, razvijamo sebe i pridonosimo svijetu. To je put u kojem se Ani AI Concierge brine i pomaže pronaći eliksir zdravlja u sebi, ne u kapsuli – kaže Balen.

Iz svoje osobne perspektive, svakome bi, ističe, preporučio potpuno izbacivanje ultraprocesuirane hrane, drastičnu higijenu razine glukoze u krvi i kontrolu glukoznih šiljaka, kao i dnevnu konzumaciju fermentiranog za zdravlje mikrobioma. Velik utjecaj na kvalitetu života može se ostvariti i s malenim koracima kao što su, primjerice, isključivanje notifikacija na mobilnim uređajima, apstinencija od društvenih mreža i buđenje bez budilice.

Objavili su i knjigu "Glukozna revolucija", prvu u Ani Edu biblioteci, s bestseler liste New York Timesa, u kojoj se na jednostavan način donose tehnike za balans razine glukoze u krvi, što je, tvrdi, jedan od ključnih preduvjeta za metaboličko zdravlje.

– Pošto nam statistika kaže da su državljani Hrvatske među metabolički najnezdravijim narodima u Europi, u suradnji s Koncept Izdavaštvom odlučili smo pokrenuti biblioteku Ani Edu kako bismo korak po korak educirali što više ljudi o važnosti, ali i potencijalu metaboličkog zdravlja. Zaista vjerujemo da Hrvatska može biti svjetska "dolina dugovječnosti" i ovo je prvi korak prema širenju kolektivne svijesti o nevjerojatnim mogućnostima koje bi nam takvo pozicioniranje moglo donijeti. To je samo početak. Izdali smo i drugu knjigu "Što nam serviraju" profesora Tima Spectora, koji se smatra jednim od najvećih svjetskih autoriteta za zdravlje probave. Ta knjiga na koncizan i znanstven način opovrgava duboko ukorijenjene mitove o tome što je zdravo. Mogu najaviti da smo upravo dobili prava na knjigu Petera Attije "Outlive", koja se i prije međunarodnog predstavljanja smatra "Biblijom dugovječnosti". Kao u svakoj edukaciji, krenuli smo s osnovama i laganim štivom, no idemo prema kompleksnijim i specifičnijim znanjima – kaže Balen.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Relativno novi pojam je i crijevni mikrobiom, o kojem svako malo izlaze nova istraživanja koja otkrivaju kako utječe na vitalnost.

– Mi smo među pionirima u tom području i iako nemamo medicinski proizvod za koji bismo po zakonu morali raditi takve studije, želimo pridonijeti razumijevanju i razvoju, opovrgnuti ili potvrditi hipoteze, još bolje istrenirati model strojnog učenja. U prvoj polovici ove godine kreću naše prve dvije kliničke studije, a do kraja godine još jedna – kaže Žgaljić.

Planova je puno, poput uvođenja blockchain tehnologije. Zakoračit će i na područje fermentacije psilocibina, aktivnog sastojka psihodeličnih gljiva. Postoje, tumači, stotine istraživanja kako psilocibin utječe na drastično smanjenje depresije i anksioznosti te farmaceutske tvrtke ulažu milijarde dolara kako bi ga patentirale i izolirale.

– Naša jedinstvena metoda fermentacije oslobađa puni spektar djelovanja ne samo takvih sastojaka već i njihovih metabolita i bit ćemo prva tvrtka na svijetu koja personalizira mikrodoziranje psilocibina. Jedina prepreka nam je zakonska, tako da ćemo proizvodnju toga dijela poslovanja morati raditi izvan Hrvatske, dok će se sve ostalo i dalje proizvoditi ovdje u našem laboratoriju – zaključuje Balen.